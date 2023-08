Sheinbaum destaca resultados en seguridad; GRO no merece vivir con violencia: Monreal

Ebrard prometió abasto de agua y reiteró su plan de salud; Adán Augusto llegó este martes a Chiapas.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- La y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y sus partidos aliados han continuado con sus actividades rumbo a la boleta electoral en 2024.

Las personas que aspiran a ser elegidas como Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa por la Cuarta Transformación son Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández; y el Senador Ricardo Monreal Ávila.

Como parte de ese mismo proceso interno, figuran por parte del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, respectivamente.

SHEINBAUM HACE BALANCE DE SEGURIDAD EN CDMX; TIENE PLAN SIMILAR A EBRARD

La aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió un video en redes sociales donde explicó los resultados en materia de seguridad durante su Gobierno en la Ciudad de México (CdMx).

A raíz de una reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre seguridad, la exmandataria capitalina destacó la reducción del 10 por ciento de homicidios a nivel nacional desde 2018 a 2022; así como de hasta el 17 por ciento en 2023, esto conforme al secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, precisó que en el caso de la capital del país, el 2022 fue el año más bajo registrado en aquel delito desde 1989.

Estos son los resultados de nuestra estrategia de seguridad en la Ciudad de México con base en el modelo y los principios de la 4T. pic.twitter.com/SZXFp3EIEM — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 1, 2023

“Esta semana vamos a ir mostrándoles cuál fue la estrategia de seguridad para lograr esta disminución. Incluso, la reducción de los delitos de alto impacto en cerca del 58 por ciento”, añadió.

Por su parte, durante su visita a la Alcaldía Xochimilco, la exjefa de Gobierno dijo ante simpatizantes que cuenta con una propuesta específica para atacar la seguridad; sin embargo, aún no lo dirá pues afirmó que no es momento para hacerlo.

“Todavía no es tiempo de propuestas, pero claro que tenemos un proyecto para el segundo piso de la transformación, de la cuarta transformación de la vida pública”, explicó.

Me dijeron que por ser mujer no podría con la seguridad en la Ciudad de México. Pues les digo que como jefa de Gobierno bajamos en 58 por ciento los delitos de alto impacto. Ya lo hicimos y junto con el pueblo, ¡claro que se puede! Muchas gracias Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.… pic.twitter.com/xzKt3MMvwP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 2, 2023

EBRARD PROMETE RESOLVER PROBLEMA DE AGUA EN SLP Y SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón visitó el estado de San Luis Potosí, donde habló sobre la promesa de arreglar el problema de abastecimiento de agua en la entidad; así como de su plan de salud, presentado el día de ayer.

“El problema ustedes lo viven, pero tiene solución, implementaremos medidas para resolverlo porque tiene solución, pero tenemos que trabajar juntas y juntos y, quiero hacer el compromiso con ustedes de que a partir de esta fecha cuenten conmigo para resolver este problema”, expresó ante un grupo de alrededor de 300 personas.

Expuso que en muchas ciudades del país hay problemas de abasto de agua, “tenemos el problema en la Ciudad de México porque no tiene mucha agua, se tira mucha agua y tratamos poca agua, llegan las lluvias y se va el agua; ahorita estamos haciendo en Ecatepec instalaciones para que las escuelas puedan captar el agua de lluvia y no van a necesitar agua entre ocho a nueve meses al año, igual en las casas y tenemos que hacerlo aquí, podemos empezar a trabajarlo aquí si ustedes así me lo permiten porque esto necesita una solución pronta y expedita”.

En San Luis Potosí pic.twitter.com/U243Iyns5K — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 1, 2023

Con respecto a su plan de salud, afirmó que buscará la incorporación de 30 millones de personas para que tengan acceso a un sistema universal.

“Eso también se aplica en San Luis Potosí porque tenemos que construir nuevos hospitales, ampliar el número de especialidades y de equipo”, añadió.

Luego de su encuentro, se reunión en un foro con médicos y empresarios de la salud, a quienes les explicó las rutas específicas sobre su iniciativa, la cual podrá cumplirse con una inversión equivalente de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Diálogo en SLP sobre salud y agua pic.twitter.com/oP6eQsukaB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 1, 2023

ADÁN RESALTA TRANSFORMACIÓN EN CHIAPAS

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llegó este martes s Chiapas desde donde llevó a cabo dos asambleas informativas: una en Tapachula y otra en Villaflores.

“Hoy Chiapas se está transformando, y fuimos testigos de ello esta mañana en Tapachula, en nuestra asamblea informativa número 110, ante más de 10 mil chiapanecas y chiapanecos que nos hicieron partícipes de su esperanza”, escribió el exfuncionario en un tuit.

Aseguró que dicho estado “pagó las consecuencias” durante décadas de malos gobiernos, resultando afectados en pobreza, marginación, desigualdad y abandono.

Durante décadas, Chiapas pagó las consecuencias de los malos gobiernos: pobreza, marginación, desigualdad y abandono. Hoy Chiapas se está transformando, y fuimos testigos de ello esta mañana en Tapachula, en nuestra asamblea informativa número 110, ante más de 10,000 chiapanecas… pic.twitter.com/3OFXGyPhiY — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 1, 2023

El día de mañana acudirá a San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Palenque, esto con el fin de “seguir conversando con este pueblo combativo y hermoso”.

GUERRERO NO MERECE VIVIR “ASOLADO” POR EL CRIMEN: MONREAL

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformacion de Morena, Ricardo Monreal Ávila, subrayó que el pueblo de Guerrero no merece vivir “asolado” por el crimen, y aseguró que con él la “seguridad pública va mejorar”.

En conferencia de prensa al Senador de Morena se le preguntó sobre la inseguridad en el estado y si está fallando la estrategia desde la federación, respondió que no quería lucrar políticamente y llamó a respaldar a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En su visita a Acapulco, donde encabezó una asamblea informativa con más de mil personas en un salón del hotel Hotsson, Monreal Ávila dijo que de los cuatro aspirantes de Morena él es quien conoce cada uno de los rincones de los municipios de Guerrero, y aunque -dijo- no cuenta con el apoyo de las estructuras del Gobierno del estado y de municipios como Acapulco y Chilpancingo, cuenta con el apoyo de la gente y va a dar la sorpresa.

Recorrer las regiones del país me permite escuchar de cerca las necesidades de la gente. El campo es y será mi prioridad, porque el campo es solución, no problema. ¡Gracias, Atoyac, Guerrero! pic.twitter.com/XyvBUK0K8O — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 1, 2023

En su mensaje ante sus simpatizantes, el senador agradeció haber resistido a la presión para que no acudieran, y en la conferencia dijo que cuando sus promotores acudieron a invitar a las colonias, atrás llegaban a decirles que no fueran, y dijo que le preocupa que Guerrero termine dividido, porque le dijeron que había un ambiente “hostil”.

Sobre si la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez debe pedir licencia, el senador afirmó que es una decisión de ella, que debe valorar y él no tiene por qué recomendarle.

Pero “ella sabe muy bien dónde está parada y sabe lo que necesita su municipio”.

— Con información de El Pulso y El Sur