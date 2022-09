“Los Mier”, Nacho y Alejandro, poblanos, se hicieron en el PRI y hoy están en Morena

-Con información de Yonadab Cabrera Cruz y Álvaro Delgado

Puebla/Ciudad de México, 1 de septiembre (PeriódicoCentral/SinEmbargo).- Los primos Mier asumieron el miércoles 31 de agosto el control del Congreso de la Unión. Ignacio Mier Velazco fue electo como líder de la Cámara de Diputados, mientras que Alejandro Armenta resultó designado como presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Además de ser primos, ambos son poblanos. Es la primera vez que se da esta coincidencia en el Congreso de la Unión. Y les tocará guiar los trabajos de ambas cámaras en San Lázaro, además de que tendrán proyección política nacional.

Cabe mencionar, que ambos políticos aspiran a la gubernatura de Puebla para las elecciones del 2024. Uno impulsado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el otro por el líder del Senado, Ricardo Monreal.

Este es el perfil político de los primos que buscan la gubernatura y que coexisten en el Congreso de la Unión. Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, e Ignacio Mier, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

ALEJANDRO ARMENTA

Es oriundo de Acatzingo. Inició su carrera política a los 23 años cuando fue elegido por plebiscito para la Alcaldía de dicho municipio. Posteriormente, fue Diputado local en la segunda mitad del sexenio de Manuel Bartlett.

En el sexenio de Mario Marín fungió como director del DIF Estatal, Secretario de Desarrollo Social y en 2010 fue dirigente estatal del PRI, donde le tocó la designación de los candidatos para la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

En 2015 fue designado como Diputado federal por el PRI en el Distrito 7 de Tepeaca, pero al poco tiempo se cambió a Morena. En 2018 fue elegido como Senador igual por el partido lópezobradorista.

IGNACIO MIER

Fue Diputado federal durante el sexenio de Manuel Bartlett Díaz y posteriormente dirigente estatal del PRI.

En el trienio del priista Enrique Doger Guerrero fungió como Secretario General del Ayuntamiento. Después fue coordinador de campaña de Manuel Bartlett en el 2012 en su búsqueda al Senado de la República.

Posteriormente, fue delegado de Morena en el norte del país, específicamente en los estados de Sinaloa, Aguascalientes y Durango.

Le tocó organizar las asambleas para la creación del Movimiento de Regeneración Nacional como partido político y la operación electoral para el 2018.

Llegó a la Cámara de Diputados en 2018 al ser electo como legislador plurinominal por la cuarta circunscripción y a la salida de Mario Delgado de San Lázaro, se quedó como coordinador de los diputados de Morena.

Y nuevamente, en 2021 resultó electo en el mismo cargo y como coordinador de diputados federales de Morena.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TRIUNFO DE ARMENTA EN EL SENADO?

Con la victoria de Alejandro Armenta Mier como propuesta de Morena para presidir la Mesa Directiva, Ricardo Monreal afianzó su poder en el Senado, porque mantiene la coordinación del partido, la bancada mayoritaria, y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el órgano de Gobierno de esa institución.

En medio de versiones de una ruptura con Morena, luego de que varios secretarios de Estado desairaron la víspera la reunión plenaria del ese grupo parlamentario, Monreal Ávila no sólo controlará los recursos económicos, materiales y humanos del Senado mediante la Jucopo, sino también la agenda legislativa con la presidencia que tendrá Armenta.

Aunque la votación a favor de Higinio Martínez demuestra que hay un descontento en la bancada con Monreal, según senadores del bloque opuesto, lo cierto es que el zacatecano neutraliza con esa victoria ese descontento y, sobre todo, mantienen el control del Senado, siendo coordinador de Morena y de la Jucopo.

“Qué le hacemos con el grupo. Algunos no leen las señales”, se quejó un Senador en referencia a la mala relación de Monreal con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que no sólo ha quedado de manifiesto con la cancelación de relaciones desde hace más de un año, sino con la ausencia de varios secretarios de Gobernación a la reunión plenaria, empezando con el de Gobernación, Adán Augusto López.

La victoria de Monreal ha conjurado, por ahora, la ruptura con Morena y con el Presidente López Obrador, dicen senadores antagónicos a él, pero tampoco queda descartada hacia el proceso sucesorio en el país.

¿CÓMO LLEGA IGNACIO MIER A SU NUEVO CARGO?

La elección de Mier Velazco para encabezar la presidencia de la Jucopo en la Cámara Baja, uno de los organismos más importantes del Congreso de la Unión, ocurre días después de que escalara el conflicto que mantiene con el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, luego de que Gerardo Fernández Noroña, Diputado del Partido del Trabajo (PT), destapara al legislador poblano como aspirante a candidato del partido guinda por la gubernatura del estado.

El anuncio provocó que Barbosa Huerta rompiera de manera pública la relación de amistad que mantenía con Fernández Noroña y acusó a Mier Velazco de “no saber generar unidad”. En una conferencia de prensa celebrada el pasado 29 de agosto, el mandatario poblano recriminó al legislador del PT haber acompañado a Ignacio Mier en su Cuarto Informe de labores legislativas y además decir que era un buen perfil para obtener la candidatura de Morena en 2024 para dicho estado.

“Aquí se te apreciaba y se te respetaba, perdiste un amigo, te lo digo. Para que ya no andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. Perdiste un amigo, alguien que te apreciaba y siempre te respetó. […] Yo si te he respetado y te he querido, cabrón. Es todo”, dijo.