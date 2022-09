En México ya no domina la oligarquía y los pobres son primero, afirma el Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llega a su Cuarto Informe de Gobierno con un nivel de aprobación que va del 54 al 70 por ciento, de acuerdo con las diferentes mediciones que se han publicado, mantiene entre sus pendientes acabar con la inseguridad.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad durante su Cuarto Informe de Gobierno al asegurar que ha habido una reducción de la violencia, se ha creado la Guardia Nacional y, sobre todo, no hay funcionarios en su Gabinete como Genaro García Luna.

“Que nadie se confunda o se haga el que no sabe: en nuestro Gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de Derecho Humanos, no hay autoridades que torturen y existe toda la voluntad de no dejar impune ningún delito, el caso Ayotzinapa es una prueba”, desatacó al presentar su informe desde Palacio Nacional.

El Ejecutivo federal también reconoció que a dos años y un mes de terminar su mandato todavía le falta tiempo para crear cosas buenas en beneficio del pueblo y que se consolide la transformación del país. No obstante, se ha ido avanzando.

“En síntesis, en México ya no domina la oligarquía y la prioridad son los pobres; se acabaron los privilegios y los servidores públicos trabajan con austeridad, viven en la justa medianía; México está recuperando su prestigio en el mundo y el Estado dejó de ser el primer violador de los Derechos Humanos”, aseguró.

También destacó que a pesar de que en su sexenio ha enfrentado grandes desafíos como la pandemia por COVID-19, la economía mexicana ha logrado salir adelante, recuperando empleos, aumentando salarios y con programas sociales a quienes más lo necesitan.

“En estos años hemos enfrentado grandes desafíos, como la pandemia y la crisis económica, sin embargo, estas difíciles circunstancias nos ponen a prueba y dejan de manifiesto si funciona el proyecto de cambio que iniciamos. Puedo sostener que a pesar de las adversidades hemos estado saliendo adelante. Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperarnos. Sin crecimiento hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza”, destacó el Presidente.

Andrés Manuel López Obrador llega a su Cuarto Informe de Gobierno con un nivel de aprobación que va del 54 al 70 por ciento, de acuerdo con las diferentes mediciones que se han publicado, las cuales varían en su nivel de aceptación. No obstante, el Presidente mexicano es el mejor evaluado entre los últimos cinco mandatarios mexicanos y el segundo a nivel mundial, refieren dos distintos sondeos.