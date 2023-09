La verdura carnívora, una comedia negra e irreverente en el CCB

Ciudad de México, 1 septiembre (SinEmbargo).- La obra La verdura carnívora escrita y dirigida por Abril Mayett se presenta en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque (CCB), para hacer eco e impactar con su comedia negra y reírse de situaciones hostiles y trágicas.

“La verdura carnívora es un monólogo, es un unipersonal que estrenó en 2016, ya llevamos 7 años con este proyecto, ya ha hecho giras nacionales e internacionales y ha tenido temporadas en los principales teatros de la Ciudad de México”, señaló Abril Mayett, directora y protagonista de la obra.

Abril compartió que el Centro Cultural del Bosque es un espacio maravilloso y cuenta con una curaduría muy exigente por lo que sólo los mejores proyectos pueden presentarse ahí.

“[La obra] trata sobre una niña que crece en condiciones muy hostiles, ella crece en la calle, aprende a vivir en ese universo hostil, siempre acosada por gente que quiere abusar de ella en todo sentido pero de alguna forma consigue mantenerse a salvo de ciertas situaciones, de otras no, pero lo interesante es que la protagonista que se llama Verdolaga termina por darse cuenta que no puede esperar que el mundo sea justo con ella, no puede esperar que la gente sea buena con ella”, apuntó Abril.