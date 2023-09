Residentes en EU regresan a localidades arrasadas por “Idalia” en su trayectoria

HORSESHOE BEACH, Florida, EU, 1 de septiembre (AP).— Los huracanes y las tormentas tropicales no son algo nuevo en el sur de Estados Unidos, pero la magnitud de los daños causados por “Idalia” sorprendió a Desmond Roberson mientras recorría lo que quedaba en pie de su vecindario en Georgia.

Roberson se dio un paseo por Valdosta el jueves acompañado de un amigo para revisar los daños causados por “Idalia”, que tocó tierra en Florida como huracán y luego se debilitó a tormenta tropical a medida que avanzaba hacia el norte, arrasando esta localidad de 55 mil habitantes.

En una calle, contó, había un árbol caído sobre casi cada casa. Las calles seguía cortadas por los troncos de los árboles y las líneas eléctricas derribadas, y los semáforos continuaban apagados en los principales cruces.

La tormenta tenía vientos de 145 kilómetros/hora (90 mph) cuando el impactó de forma directa en Valdosta el miércoles, dijo el gobernador de Georgia, Brian Kemp.

Un residente en el estado falleció tras caerle un árbol encima cuando trataba de retirar otro de una carretera.

“Idalia” tocó tierra el miércoles en Florida, donde arrasó viviendas y derribó postes eléctricos. Luego viró hacia el noreste, azotando Georgia, inundando muchas playas en Carolina del Sur y provocando una marejada en las calles del centro de Charleston. En Carolina del Norte, descargó más de 23 centímetros (9 pulgadas) de agua en Whiteville, anegando edificios del centro.

Miles de operarios se apresuraron para restablecer el suministro eléctrico en Florida, pero cerca de 100 mil clientes seguían sin electricidad el jueves en la noche.

La tormenta se alejó de la costa estadounidense a primera hora del jueves y se adentró en el océano Atlántico, todavía con vientos de 105 km/h (65 mph). Podría azotar las Bermudas el sábado con lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas, según el Centro Nacional de Huracanes.

Mientras, los residentes a lo largo de la trayectoria de destrucción del meteoro regresaban a los montones de escombros en los que se han convertido sus casas.

James Nobles volvió a la pequeña localidad de Horseshoe Beach, en la remota región de Big Bend, Florida, y se encontró con que su casa había resistido al viento y a la lluvia, pero muchos de sus vecinos no habían tenido tanta suerte.

Los residentes, la mayoría de los cuales fueron evacuados tierra adentro durante la tormenta, se ayudaban unos a otros a retirar escombros o a recopilar pertenencias: trofeos de secundaria, fotos, discos, vajilla. Cada poco dejaban su labor para abrazarse entre lágrimas. En las paredes que seguían en pie, una marca a 1.8 metros (seis pies) de alto indicaba hasta dónde llegó la marejada ciclónica.

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, recorrió la zona con su esposa, Casey, y funcionarios federales de emergencias.

Tammy Bryan, miembro de la Primera Iglesia Baptista dañada, apuntó que los residentes de Horseshoe Beach se consideran una familia, en gran medida ligada a esa iglesia.

Las autoridades estatales reportaron una muerte ligada al huracán en la zona de Gainesville, aunque no ofrecieron más detalles.

Pero a diferencia de meteoros anteriores, “Idalia” no causó estragos en los grandes centros urbanos. Solo afectó ligeramente a la zona de Tampa Bay y a otras zonas más pobladas, señaló DeSantis. Por contra, el año pasado el huracán Ian azotó la zona de Fort Myers y dejó 149 fallecidos en todo el estado.

11 am EDT Thursday, August 31 Key Messages for Tropical Storm #Idalia. Moderate river flooding, strong winds, and coastal flooding will continue across eastern North Carolina through today.https://t.co/GvgWAnNJPz pic.twitter.com/PhwfnDgJSo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 31, 2023