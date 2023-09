EU reporta la creación de 187 mil nuevos empleos durante agosto; supera expectativas

WASHINGTON (AP) — Los empleadores en Estados Unidos crearon 187 mil puestos de trabajo en agosto, señal de la fuerza del mercado laboral a pesar de las elevadas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal.

El reporte del viernes del Departamento del Trabajo muestra que la tasa de desempleo subió de 3.5 por ciento a 3.8 por ciento, el nivel más alto desde febrero de 2022, aunque sigue siendo históricamente baja.

The US added 187k jobs in August, higher than expected and in-line with 2017-19 growth averages. pic.twitter.com/dKtwoht7dd

No obstante, la tasa aumentó por una razón alentadora: Un número considerable de personas —736 mil— empezaron a buscar trabajo el mes pasado, la mayor cantidad desde enero, y no todas encontraron empleo de inmediato. Sólo se consideran desempleados quienes buscan activamente un empleo.

La desaceleración del mercado laboral ayudaría a enfriar la economía y tranquilizar a la Fed en el sentido de que la inflación seguirá desacelerándose. La racha de 11 aumentos de las tasas de interés por la Fed ha ayudado a ralentizar la inflación del 9.1 por ciento el año pasado al 3.1 por ciento actual. Dadas las señales de que continuará la desaceleración de la inflación, muchos economistas piensan que la Fed podría decidir que ya no son necesarios más aumentos de las tasas.

The JOLTS data gave us a market recovery for now.

There is a big reason for it and why long duration assets(impacted the most by rates) had a major run this week.

When job opening/unemployment peaks, the FED usually backs off. https://t.co/jpR8ov8NmH pic.twitter.com/1CTKnilSy3

— THE SHORT BEAR (@TheShortBear) September 1, 2023