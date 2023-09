La OMS notifica un aumento del 38% en casos de COVID-19 a nivel mundial en agosto

Madrid, 1 de septiembre (Europa Press).– La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado más de 1.4 millones de nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo a lo largo del mes de agosto (del 31 de julio al 27 de agosto), lo que supone un aumento del 38 por ciento en comparación con el mes anterior.

En cuanto a los fallecimientos, se han registrado más de mil 800, lo que supone una disminución del 50 por ciento en comparación con los 28 días anteriores.

A 27 de agosto de 2023, se han notificado más de 770 millones de casos confirmados y más de 6,9 millones de defunciones en todo el mundo. Tres regiones de la OMS notificaron aumentos en el número de casos, mientras que dos regiones notificaron disminuciones.

