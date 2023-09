Otro implicado en el asesinato de la familia LeBarón es detenido en Chihuahua

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– José Adrián Enríquez, conocido como “El Ryder”, fue detenido por su presunta participación en la masacre en contra de la familia LeBarón ocurrida el 4 de noviembre de 2019.

La información fue difundida por el activista Adrián LeBarón a través de un video en redes sociales.

En el video aprovechó para reconocer a las autoridades locales por su actuación y condenó “que haya gente tan mala caminando entre gente noble, trabajadora, que se gana bien la vida, como pasa en todo México”.

Adrián LeBarón explicó que este viernes 1 de septiembre se llevará a cabo la audiencia inicial de “El Ryder” y que suspendieron otra audiencia, la de Wilbert “M”, alias “La Parka”, presunto sicario del Cártel Nuevo de Juárez que probablemente participó en el ataque.

“También les quiero comentar que hoy a las 10 iba a tener audiencia por ‘La Parka’, pero la suspendieron, así nos vamos a tardar mucho en juzgar a los delincuentes. A pesar de ser un camino largo, no me rajo. Se lo debo a mi familia, a mi comunidad y nuestro país que me ha dado los abrazos mas sinceros. Dios los bendiga y seguiré informando”, detalló.