AMLO no presentará iniciativa preferente: Luisa Alcalde al entregar el Quinto Informe

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), entregó al Congreso el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador e informó que el mandatario decidió no presentar una iniciativa preferente.

“Les informo que el Presidente ha decidido no hacer uso de su facultad y no va a presentar una iniciativa preferente. Consideramos que este ejercicio es un ejercicio republicano. Hoy el Presidente estuvo en Campeche dando este informe”, dijo la Secretaria de Gobernación ante diputados y senadores reunidos en el inicio al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXV Legislatura.

La Sesión de Congreso General reúne a ambas cámaras del Congreso de la Unión, con el fin de declarar la apertura de los periodos de sesiones ordinarias.

La Secretaria resumió los logros en estos cinco años del Gobierno del Presidente López Obrador, destacando que se ha logrado sacar a 5 millones de mexicanos de la pobreza y se ha reducido la desigualdad.

La Diputada priista Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, recibió el informe y agradeció la presencia de Luisa María Alcalde.

“El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del Presidente de la República”, dijo la Diputada.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, informa que el presidente de la República no presentará ninguna iniciativa de trámite preferente ni señalará alguna con ese carácter.

AMLO PRESENTA SU V INFORME EN CAMPECHE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este viernes en el marco de su Quinto Informe de Gobierno cómo entre el año 2010, cuando gobernaba Felipe Calderón Hinojosa, y este 2022, ya en su mandato, se redujo la desigualdad de ingresos por persona de 36 a 17 veces, es decir la mitad. En ese sentido, aclaró que en la recta final de su gobierno priorizará la atención de los mexicanos con menores recursos.

“Quiero aclarar que el que haya bajado la pobreza y la desigualdad no quiere decir que le fue mal a los de arriba. También empresarios, incluso banqueros, han obtenido ganancias razonables, a la mayoría de las empresas y a todos los bancos les ha ido muy bien, han obtenido en algunos casos utilidades históricas. Por eso confirmo que nosotros hemos proclamado lo siguiente: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios”, sostuvo desde Campeche López Obrador.

López Obrador destacó en su mensaje los niveles de reducción de la pobreza, los cuales sobre todo se dieron en el sureste del país una de las regiones que históricamente han estado en el abandono e indicó que en el tiempo restante de su mandato seguirá con la misma estrategia de “apoyar a todos”, pero dando “preferencia a los más pobres y más necesitados”.

“Seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia, la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía, nada de corrupción, nada de extravagancias, cero autoritarismo, nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación, democracía sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no”.

El Presidente anunció este viernes además que por “varias y fundadas razones” propondrá una iniciativa de reforma constitucional “para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”.

“Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de México. Así como se elige a presidentes municipales, hombres y mujeres, a las gobernadoras, a los gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al Presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros”, expuso desde la Ciudad de Campeche.

El Presidente señaló que los impartidores de justicia deben servir a la sociedad y no “operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.

El anuncio de reforma constitucional del Presidente, se dio luego de que recordara cómo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el Ministro Luis María Aguilar resolvió en fast track las controversias constitucionales presentadas por los Gobiernos de Chihuahua y Coahuila para impedir la distribución de los Libros de Texto Gratuitos de la SEP.

Al inicio de su mensaje, López Obrador destacó este viernes desde la Ciudad de Campeche que en 5 años de Gobierno su modelo “de humanismo humano” ha sido más eficaz que el neoliberal, en ese sentido destacó que hay 22 millones de trabajadores inscritos en el IMSS y que el salario mínimo aumentó en términos reales un 88 por ciento.

El Presidente destacó además cómo ha ido aumentado el reparto de utilidades. Indicó que en 2020 fue de 87 mil millones de pesos; en 2021, de 183 mil millones, y en 2022 de 214 mil millones. Añadió que la economía mexicana creció el año pasado más de 3 por ciento a la par que el peso mexicano es una de las monedas que más se ha fortalecido en el mundo.

“¿Cuál ha sido la clave para lograr estos resultados? La clave está en no permitir la corrupción, parece algo elemental, sencillo hasta simple, pero de eso depende el progreso con justicia de nuestro país. Nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, en eso fundamental ha consistido el éxito del Gobierno de la transformación. A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas, financieras, que no pagaban impuestos”, declaró.