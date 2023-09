AP verifica: libros de texto NO enseñan brujería; Taylor NO pidió voto por Morena

Swift no llamó a votar por el partido de Morena en los próximos comicios ni los nuevos libros de texto gratuito de la SEP enseñan brujería.

Por León Ramírez, Marcos Martínez Chacón y Karena Phan

Monterrey, 1 de septiembre (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

TAYLOR SWIFT NO LLAMÓ A VOTAR POR PARTIDO OFICIALISTA MEXICANO EN CONCIERTO

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra a la cantante estadounidense, Taylor Swift, portando una playera con el logo del partido oficialista mexicano Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en su primer concierto en la Ciudad de México. Durante ese evento, hizo un llamado a votar por el partido.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en la red social X, antes llamada Twitter, y Facebook muestran la foto editada de Swift con el logo de Morena para decir que la artista llamó a votar por el partido en los próximos comicios.

“Al finalizar el primer concierto de la gira México City TS The Eras Tour, la estrella internacional Taylor Swift hizo un llamado a los swifties [comunidad de fans], a votar por Morena en las próximas elecciones del 2024”, dicen las publicaciones con la foto alterada. Éstas agregan que Swift supuestamente declaró: “No permitamos que la mafia del poder regrese a este hermoso país, viva la 4T”.

El término “4T” es utilizado por seguidores de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a una “cuarta transformación” que el mandatario dice impulsar en México.

Por otra parte, la frase “mafia del poder” ha sido utilizada por López Obrador para referirse a políticos y empresarios a los que ha acusado de corrupción.

Pero, en primer lugar, la foto de Swift fue editada y la cantante no hizo ningún llamado a sus seguidores para votar por Morena. Al hacer reversiones de fotogramas clave de la imagen, The Associated Press corroboró que la foto original data del 28 de julio y muestra a Swift durante un concierto en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. El mensaje en la playera era “a lot going on at the moment”; no desplegaba el logo de Morena.

La imagen fue difundida ese día por distintos medios de comunicación estadounidenses con crédito al fotógrafo Jeff Kravitz y a la empresa TAS Rights Management, que administra la marca de la artista.

Además, no existe ningún registro de que Swift haya hecho un llamado para votar por Morena en las elecciones de 2024 en el primero de sus cuatro conciertos en la capital mexicana.

La cantante se presentó ante miles de asistentes del 24 al 27 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Al momento de la publicación de este artículo, Swift no había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.

NUEVO LIBRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN MÉXICO NO ENSEÑA “BRUJERÍA”

LA AFIRMACIÓN: El nuevo libro de texto de tercer nivel de educación primaria en México contiene enseñanzas de “brujería” y “satanismo”.

LOS HECHOS: Los nuevos libros de texto gratuitos fueron elaborados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, tras la publicación de sus contenidos, desataron un debate sobre las enseñanzas incluidas.

Críticos del gobierno lo han acusado de promover una agenda “comunista” y “fascista” con los libros y sostienen que esto queda en evidencia con la inclusión de algunas referencias positivas a la extinta Unión Soviética, reportó The Associated Press.

Por ejemplo, una sección en uno de los libros dice que las escuelas secundarias mexicanas deberían alcanzar la calidad de enseñanza de los “Rabfak”, las escuelas para trabajadores en la Unión Soviética.

Las críticas se han exacerbado por incluir errores, como una cronología que muestra una fecha de nacimiento incorrecta del héroe nacional Benito Juárez y un diagrama que sugiere que Marte está más cerca del Sol que la Tierra.

Tras la difusión de los contenidos, en las redes sociales también han circulado afirmaciones erróneas en torno de los libros. Por ejemplo, una publicación en Twitter muestra un cuento para decir falsamente que el gobierno busca enseñar “brujería” y “satanismo” a los niños del tercer grado de primaria.

La publicación muestra una fotografía de la página 140 del libro “Múltiples Lenguajes” en el cual se incluye un texto titulado “Bolas de Fuego” escrito por la autora Carmen Leñero.

Usuarios dedicados a diseminar contenidos críticos al gobierno compartieron la publicación para cuestionar a la administración. Pero la publicación con la desinformación omite mencionar que el texto en realidad es un cuento que trata sobre una leyenda prehispánica sobre el origen de las brujas.

Al revisar la versión digital del libro, disponible en la página web oficial de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, AP corroboró que en realidad se trata de un cuento sobre personajes prehispánicos, no un curso de “brujería” o “satanismo”.

El cuento fue originalmente publicado en el libro de Leñero titulado “Monstruos Mexicanos” sobre personajes de leyendas contadas por los pueblos originarios como el azteca, maya y olmeca, entre otros.

VIDEO NO MUESTRA A BIDEN DURMIENDO EN EVENTO CON VÍCTIMAS DE HAWÁI

LA AFIRMACIÓN: Video muestra cómo el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se quedó dormido en un evento con víctimas de los incendios en Hawái.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en redes sociales afirman que el presidente estadounidense se quedó dormido en una reunión en su visita a Maui el lunes pasado, después de que un incendio arrasara la parte occidental de la isla y dejara al menos 115 personas muertas.

Según los mensajes que circulan en redes sociales, un video de cinco segundos supuestamente muestra a Biden durmiendo mientras una persona habla.

“En las redes sociales se ha viralizado un video que muestra al Presidente estadounidense Joe Biden dormido durante una reunión con las víctimas de los incendios en la isla hawaiana de Maui”, dice la publicación compartida en Instagram.

La grabación muestra a Biden con camisa azul, con la cabeza inclinada hacia adelante y aparentemente con los ojos cerrados, mientras el sobreviviente del incendio Earl Kukahiko Jr. decía “somos una comunidad que depende de la familia, de ohana, ya sea por sangre o por amistad”.

El video proviene de la parada de Biden en un evento comunitario en Lahaina, un área devastada por los incendios, antes de que el mandatario diera un mensaje.

La transmisión completa del evento, difundida por el servicio C-SPAN, muestra en el minuto 19:20 un zoom a Biden quien tose y posteriormente inclina la cabeza hacia adelante, durante unos 20 segundos.

Sin embargo, a diferencia de las publicaciones que se comparten en redes sociales, en este video se puede ver que Biden parpadea y que, posteriormente, asiente con la cabeza. Diez minutos después de este momento, Biden toma el micrófono y pronuncia su discurso.

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, afirmó que era falso que Biden se haya quedado dormido y agregó en un correo electrónico que el clip “fue manipulado”.

PUBLICACIONES DESINFORMAN SOBRE INCENDIOS EN HAWÁI Y LA SUPUESTA PROTECCIÓN DE OBJETOS COLOR AZUL

LA AFIRMACIÓN: Sólo los objetos azules sobrevivieron a los incendios forestales de Hawái. Los láseres no impactan ese color. La isla de Maui en realidad fue alcanzada por un “ataque” con arma de energía dirigida.

LOS HECHOS: Usuarios de redes sociales comparten mensajes en los que se afirma que un arma de energía dirigida fue la causa real de la devastación en Maui, a pesar de que las evidencias apuntan a las líneas eléctricas.

Para reforzar esta idea, publicaciones y videos utilizan imágenes cuidadosamente seleccionadas de los estragos para afirmar que únicamente los artículos azules “sobrevivieron” al incendio y que esto demuestra que la isla hawaiana fue atacada por un láser.

“Todo se quemó excepto algunas casas de ciertas personas poderosas. Algunos objetos o vehículos tampoco se quemaron y estos tienen una característica en común: todos, al igual que esto que ves acá en medio de todo lo quemado, era de color azul”, dice una persona en un video de Facebook que acumula 44.000 visualizaciones.

“Algunas personas dicen que estos incendios fueron provocados por una especie de rayo láser”, añade la persona, que posteriormente muestra una supuesta prueba en la que un láser quema cuatro toallas, pero sólo la de color azul queda intacta.

Otras publicaciones en español e inglés en TikTok y X, anteriormente conocido como Twitter, utilizaron imágenes de este tipo para afirmar que el ataque fue parte de un DEW. DEW significa armas de energía dirigida, por sus siglas en inglés, un tipo de armas que utilizan tecnología de alta energía en lugar de proyectiles como balas.

Sin embargo, estas publicaciones no demuestran que los incendios forestales hayan sido provocados por un láser. Aunque los videos sólo presentan objetos azules aparentemente intactos tras los incendios, otros videos y fotografías tomados después de la devastación demuestran que no fueron los únicos objetos que quedaron en pie.

El auto azul y los paraguas que aparecen en uno de los videos se pueden ver en imágenes con drones, pero ese mismo video también muestra contenedores de basura rojos y verdes, así como edificios pintados de otros colores que sobrevivieron. Imágenes aéreas tomadas por The Associated Press muestran casos similares.

Las imágenes de satélite del antes y el después también muestran que varios edificios pintados de azul también perecieron.

No es raro ver algunos elementos y estructuras aún en pie después de los incendios forestales porque los incendios a menudo se propagan a través de brasas voladoras que no alcanzan todo, dijeron previamente expertos a AP.

Sobre el vídeo de un láser que daña una tela azul, Iain Boyd, director del Centro de Iniciativas de Seguridad Nacional de la Universidad de Colorado, dijo a AP que si bien es posible que los láseres de alta energía interactúen de diferentes maneras con objetos hechos de diferentes materiales o incluso colores, un rayo con potencia suficiente para iniciar un gran incendio simplemente quemaría material de cualquier color.

“Aún más relevante, sin embargo, es que estas imágenes muestran áreas en las que se ha producido un gran incendio y el daño que se ha causado ya no tiene nada que ver con lo que causó el incendio en primer lugar”, añadió Boyd en un correo electrónico. “Si estas imágenes son genuinas, están diciendo que los objetos azules no son susceptibles al fuego, lo cual todos sabemos que no es cierto”, dijo.

La Operación Techo Azul de FEMA es una iniciativa de larga duración para proporcionar láminas de plástico para cubrir las casas dañadas por las tormentas y ayudar a reducir mayores daños a la propiedad. “Azul” se refiere al color de las láminas, no a las casas en sí, como dicen las publicaciones.

El condado de Maui presentó una demanda contra Hawaiian Electric Company por los incendios, alegando que no cortó el suministro eléctrico a pesar de los vientos excepcionalmente fuertes y las condiciones secas.

La compañía reconoció el domingo que su línea eléctrica inició el primer incendio forestal, pero dijo que sus líneas eléctricas en el oeste de Maui habían estado sin energía durante horas antes de un segundo incendio más grave, que arrasó el centro de Lahaina, matando al menos a 115 personas y destruyendo 2.000 estructuras.

LA OEA NO PIDIÓ ANULAR LAS ELECCIONES EN ECUADOR POR “FRAUDE”

LA AFIRMACIÓN: La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió anular los resultados de la primera vuelta presidencial de Ecuador por un presunto “fraude”.

LOS HECHOS: Millones de votantes participaron en los comicios presidenciales del 20 de agosto en Ecuador en medio de tensiones por el asesinato durante la campaña del candidato Fernando Villavicencio, uno de los contendientes.

La ciudadanía acudió a las urnas en medio de temores de violencia que obligaron al Gobierno a desplegar policías y militares alrededor de los recintos electorales, reportó The Associated Press.

Pese a las tensiones, con la mayoría de las actas escrutadas la candidata del partido Revolución Ciudadana, Luisa González, y el millonario Daniel Noboa, avanzaron a la segunda vuelta con 33.11 por ciento y 23.98 por ciento de los votos, respectivamente.

Tras los comicios, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas sobre el proceso electoral. Por ejemplo, una publicación en la red social X, antes llamada Twitter, dice falsamente que la OEA pidió anular los comicios por un supuesto “fraude”.

La publicación dice que el supuesto “fraude” fue cometido en contra del candidato del Movimiento Construye 25, Christian Zurita, quien asumió la candidatura en sustitución de Villavicencio.

Zurita, quien quedó en tercer lugar con 16.46 por ciento, ha denunciado irregularidades en el procesamiento de votos emitidos desde el exterior a través de un esquema telemático. Pero la OEA no ha pedido anular las elecciones. La misión de observación electoral enviada por la OEA a Ecuador dijo a AP que no es verdad que haya hecho tal petición.

“De ninguna manera hemos hecho la petición de que las elecciones del 20 de agosto sean anuladas. Las misiones hablan a través de sus reportes y de los comunicados de la Jefa de Misión Isabel de Saint Malo, que son públicos”, dijo.

AP tampoco encontró ningún registro en los comunicados oficiales de la OEA de que haya pedido cancelar los resultados.

En su informe preliminar sobre los hallazgos de la misión de observación difundido el 22 de agosto la OEA dijo que aunque los comicios se desarrollaron en un contexto de “inseguridad y temor”, la jornada transcurrió “sin mayores incidentes”.

“La misión destaca el compromiso cívico y la resiliencia de la ciudadanía ecuatoriana, al tiempo que reconoce el trabajo de los miembros de las mesas de votación, los funcionarios/as de las instituciones electorales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, dijo la OEA en su reporte.

PUBLICACIONES DESINFORMAN SOBRE BENEFICIO TRIBUTARIO A EMPRESAS DE EU

LA AFIRMACIÓN: El Gobierno le está pagando a todos los que trabajaron en 2020 como parte del Crédito de Retención de Empleados (ERC, por sus siglas en inglés). Las personas deben revisar si son seleccionados en una página externa.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en Facebook prometen un pago del gobierno de Estados Unidos para “todas las personas” que trabajaron en 2020 si acceden a una página web.

“Todos los que han trabajado en el 2020, ahora les están pagando por haber trabajado en el 2020. Si tú también trabajaste en el 2020 ahora puedes aplicar para el Crédito de Retención de Empleados”, dice un video difundido por en una página de Facebook llamada Employee Retention Credit USA SP y que se creó el 10 de julio.

En la sección de comentarios, usuarios de redes sociales escribieron que ellos habían trabajado en 2020 y preguntaron dónde podrían obtener los supuestos recursos.

Este programa, explicó el portal del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) es un beneficio tributario forma parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) de 2020.

Sin embargo, está enfocado en negocios y organizaciones afectadas por la pandemia y no en los trabajadores, como dice la publicación.

Ante una consulta de AP, un vocero del IRS confirmó que el programa “no está disponible para individuos” y sólo puede ser solicitado por empleadores que demuestren afectaciones por la pandemia y que pagaron salarios calificados a empleados después del 12 marzo de 2020 y antes del 1 de enero de 2022.

En un correo electrónico, el vocero agregó que no existe alguna vía para que un trabajador realice este trámite a nombre de su empleador.

La página dice que los interesados deben dar click a una página que lleva portales de abogados laborales, pero no se menciona el ERC.

Las autoridades del IRS han detectado decenas de publicaciones y anuncios con información falsa sobre este programa enfocada a personas que no son elegibles para éste.

En un comunicado de marzo, Danny Werfel, Comisionado del IRS, calificó la difusión de este tipo de mensajes como “profundamente preocupante”.

“La gente debe pensar dos veces antes de presentar una solicitud para estos créditos. Si bien el crédito ha brindado un salvavidas financiero a millones de empresas, hay promotores que engañan a las personas y a las empresas haciéndoles creer que pueden reclamarlos”, dijo Werfel.