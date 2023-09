Mohamed Al Fayed, cuyo hijo murió junto a la princesa Diana, fallece a los 94 años

Madrid, 2 de septiembre (EuropaPress) – Ha fallecido, a los 94 años, el empresario egipcio propietario de los grandes almacenes Harrods, Mohamed al Fayed, cuyo hijo mayor falleció en el mismo accidente que la princesa Diana de Gales el 31 de agosto de 1997.

“Disfrutó de una jubilación larga y plena rodeado de sus seres queridos. La familia ha pedido que se respete su privacidad en este momento”, añade el escrito.

Mohamed al Fayed nació en la ciudad egipcia de Alejandría, hijo de un maestro de escuela, y comenzó su andadura profesional vendiendo bebidas gaseosas y vendiendo máquinas de coser, pero su irrupción en el mundo de los negocios se dio tras conocer a la que sería su primera esposa, Samira Khashoggi, hermana del millonario saudí Adnan Khashoggi.

Este trabajo le permitió establecer numerosos lazos profesionales en Egipto, que le permitirían más tarde emprender su propio negocio de transporte marítimo y ostentar después el cargo de asesor del sultán de Brunei.

En 1975, ya en Reino Unido, pasó brevemente por la junta directiva del conglomerado minero Lonrho. Cuatro años más tarde, compró el hotel Paris Ritz junto con su hermano Ali.

La siguiente gran adquisición de los hermanos Al Fayed fue Harrods, en 1985, tras conseguir una oferta pública de adquisición de 615 millones de libras esterlinas (unos 717 millones de euros) por los grandes almacenes de Knightsbridge (Londres).

Al Fayed se hizo también, en 1997, con el club de fútbol londinense Fulham FC por 6.25 millones de libras (unos 7.29 millones de euros), que vendería en 2013 al empresario multimillonario Shahid Khan.

Más allá de sus actuaciones como empresario, el multimillonario egipcio se hizo célebre por la larga campaña que inició tras las muertes de su hijo Dodi y Diana de Gales. Al Fayed defendía que el accidente en el que ambos fallecieron no fue tal, sino que había sido orquestado por los servicios de seguridad británicos.

Al Fayed entabló una relación de amistad con la princesa Diana gracias a su patrocinio de organizaciones benéficas y otros eventos a los que asistían miembros de la familia real, apunta The Guardian.

El magnate egipcio fue conocido también por sus enfrentamientos con el Gobierno de Reino Unido ante su negativa a concederle la ciudadanía británica, pese a su estancia de décadas en el país.

