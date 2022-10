Juan Rulfo como fotógrafo

Significante común a todos cuyo significado aún se encuentra en proceso de construcción / No lugar o varios lugares / Condensación centrípeta-olvido centrífugo / Majestuosa propiedad privada —predio de algunos— o insultante escombro anónimo: tierra de nadie / Nombre que se otorga a la suma de fenómenos culturales sepultados debajo del concepto de nación / País donde se realizan siete acciones de diez posibles: cuatro aciertos, dos desaciertos y un último cumplimiento neutro / México: lugar donde lo prometido es duda / Juan Rulfo: expedicionario jalisciense, historiador de las mentalidades, etnólogo, antropólogo, alpinista, sociólogo e investigador de campo autor de dos pequeños cuadernos de apuntes: Pedro Páramo y El llano en llamas / Juan Rulfo: fantasma, caminante, observador, filósofo, fabricante de Alephs y trabajador de la Goodrich-Euzkadi / Además: fotógrafo de lo invisible: fotógrafo de paisaje interior; de la orografía interna mexicana: no de cerros: de credos / No ver: observar. No observar: mirar. No los privilegios de la vista sino los privilegios de la mirada. / Para Rulfo la fotografía no es un pasatiempo: es un contratiempo: negativo del falso positivo / Cuando lleguéis a viejos respetaréis la piedra, si es que llegáis a viejos, si es que entonces quedó alguna piedra (Joaquín Pasos) / Viaje de Rulfo por las crestas y los valles, viaje de Juan Rulfo por las venas, viaje insólito de un ser humano por las venas abiertas de América Latina / Fotografías de Juan Rulfo: sendero luminoso ante la obscuridad perpetua / Para Octavio Paz, el ensayo es como el “paseo por un pueblo. Podemos viajar por sus calles, admirar sus plazas, sus casas, sus parques. Importa más el viaje que la llegada a un punto preciso” / Ayutla, Condoy, Mitla y Tlahiloltepec en Oaxaca; Cardonal, Valle del Mezquital y Tlahuizcalpantecuhtli en Hidalgo; Teayo y Tajín en Veracruz; Tenayuca, Tulpetlac, Teotihuacán y Valle de Bravo en el Estado de México; Ocotlán y Huamantla en Tlaxcala; Janitizio en Michoacán; Tapalapa, Jalisco; Tulantongo Guerrero. Además: Peralvillo, Catedral, la Alameda Central / No son estos los centros de México / Juan Rulfo fue un espíritu que fingió un fallecimiento en 1986 / O un espíritu que nos engaño que escribía / No queda claro el horizonte / No queda claro si la llanura es otro cielo o son reales los borregos que pastan en el cielo /¿Si el mar es azul por el reflejo del cielo, el cielo gris es por la tierra de los muertos? / Aquellos peregrinos: ¿van a ver o vienen de ver su suerte? / Las raíces de estos árboles se arraciman en la tierra: deltas de otros ríos / Aguadores, lecheros, jinetes, campesinos, lavanderas, navegantes: arrieros somos y el camino lo hacemos / En el camino no hablamos / Y aquellos trinches, órganos o garambullos, ¿no son las garras de una fiera? / Las casas de adobe y techos de teja, con su esqueleto de vigas y polines, dejan pasar por ahora los soplidos del viento. / Por esas brechas, terracerías, veredas, ¿a dónde van los vivos o los muertos? / ¿a la iglesia? / La obra de Juan Rulfo es un conjunto de símbolos que han intentado decirnos algo. Existe la posibilidad de que todo haya sido creada por la mente del fotógrafo / Juan Rulfo es un manipulador de imágenes contratado por gobiernos extranjeros para desestabilizar a diversas instituciones políticas / Rulfo es en realidad una ventana que los indios de México abrieron para oxigenar nuestro concepto de otredad / La cámara de Rulfo es una cámara fotográfica para crear historias cinematográficas / Nada de esto es sueño: los troncos verdaderamente se mueven como brazos y piernas; el puente fotografiado, a través de en su silencio, nos lleva a otra dimensión, sin saber aún a cuál.

Antonio María Calera-Grobet https://www.sinembargo.mx/author/antoniomariacalera (México, 1973). Escritor, editor y promotor cultural. Colaborador de diversos diarios y revistas de circulación nacional. Editor de Mantarraya Ediciones. Autor de Gula. De sesos y Lengua (2011). Propietario de “Hostería La Bota”.