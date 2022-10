Huracán “Ian” deja al menos 45 fallecidos en Florida; rescatistas siguen buscando

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS).- Al menos 45 personas han perdido al vida a consecuencia de “Ian” en Florida, ahora un ciclón tropical a su paso por Carolina del Sur, según han informado este viernes la cadena CNN.

El fenómeno metereológico, que tocó tierra en Florida el pasado miércoles como un huracán de categoría cuatro, ha llevado con sí una combinación de fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas, causando la muerte de varias decenas de personas.

Asimismo, la Guardia Costera de Estados Unidos ha realizado durante esta semana 275 operaciones de rescate en todo el estado, sobrevolando y operando en áreas “irreconocibles”, según ha detallado un miembro del cuerpo a la citada cadena.

A @USCG Air Station Elizabeth City aircrew rescued 4 people aboard a disabled 63ft fishing vessel 10mi off Myrtle Beach, Thursday.

The aircrew safely transferred the 4 people to EMS at Myrtle Beach International Airport.

The owner is coordinating the salvage of the vessel.#USCG pic.twitter.com/AbeVsR6dNL

