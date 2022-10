“Gobiernos pasados no cumplieron. Iniciará una nueva etapa en Tamaulipas”: Villarreal

El Congreso del Estado de Tamaulipas fue blindado por militares, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales este 1 de octubre en el comienzo de un nuevo gobierno estatal, por primera vez bajo el mandato de Morena.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– Américo Villarreal Anaya asumió este sábado como Gobernador de Tamaulipas con la promesa de hacer un nuevo gobierno, dejando atrás viejas formas de hacer política que, aseguró, “no cumplieron con las exigencias de los tamaulipecos”.

“Señoras y señores, diputados de la 65 Legislatura, pueblo de Tamaulipas, hoy llega a nuestro estado el Gobierno de la transformación que fue elegido democráticamente el 5 de junio. Gracias a su participación, hoy comienza una nueva etapa. Ratifico mi compromiso de gobernar para todas y todos, dejando atrás viejas formas de hacer política que no cumplieron con las exigencias de los tamaulipecos. Este triunfo es del pueblo de Tamaulipas”, dijo Américo Villarreal entre los gritos de ¡Gobernador!, ¡Gobernador!, una consigna que se replicó desde mediados de agosto cuando el Partido Acción Nacional (PAN), el principal opositor de Morena en Tamaulipas, interpuso recursos de inconformidad contra el triunfo morenista.

“Tengo la firme convicción de que sí es posible gobernar mejor, mis ideales son claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Estos será los grandes pilares de mi administración”, agregó el morenista en un discurso breve que fue interrumpido en tres ocasiones por aplausos de los asistentes al Congreso de Tamaulipas.

El nuevo Gobernador se comprometió también a hacer un gobierno cercano a la gente y lanzó un mensaje de unidad al Congreso de Tamaulipas, el cual está conformado por 36 diputados, de los cuales, 16 son del PAN, 2 del PRI, 17 de Morena y 1 de Movimiento Ciudadano.

“Quiero reconocer a este Congreso y expresarles mi disposición a construir consensos. Estoy seguro de que compartimos el objetivo superior de lograr un mayor bienestar para los ciudadanos. Trabajemos a favor del pueblo, esa es la convocatoria que hago a esta soberanía, para que con altura en el debate parlamentario puedan enriquecer este proyecto de cambio”, destacó. “Más que permanecer en nuestras diferencias, tengamos presente que nos debemos al pueblo, construyamos un nuevo futuro de esperanza. Demos prioridad a la justicia social para que los últimos de la fila sea nuestra prioridad”.

En representación del Gobierno federal acudió el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. También asistieron como invitados la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Quien no estuvo presente fue el Gobernador saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca debido a una fuerte pugna y guerra de acusaciones mutuas de relaciones con el crimen organizado.

Tamaulipas es un estado que fue gobernado 86 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2016 cuando Francisco Javier García de Vaca asumió el poder abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).