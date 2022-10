“¿Para qué hablar del pasado?”: Adán Augusto sobre si Cabeza de Vaca será detenido

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, se deslindó sobre el paradero del ahora exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Si supiera [dónde está Cabeza de Vaca] no se les diría, porque no me corresponde”, dijo al ser entrevistado por representantes de los medios de comunicación a su llegada al Congreso del estado para acudir a la toma de protesta de Américo Villareal Anaya.