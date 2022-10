“Orlene” ya es huracán en el Pacífico y tocaría tierra en noroeste de México el lunes

Ciudad de México, 1 de octubre (AP) — “Orlene” ganó fuerza este sábado en el Pacífico frente a las costas mexicanas y pasó de tormenta tropical a huracán. Los meteorólogos pronostican que su ojo toque tierra en la costa noroeste de México el lunes.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) precisó que “Orlene” tenía el sábado vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph). Su vórtice se ubicaba a unos 340 kilómetros (210 millas) al sur-suroeste de Cabo Corrientes y se desplazaba al norte a 7 km/h (5 mph).

El NHC dijo que “Orlene” puede fortalecerse un poco más, pero que también podría debilitarse nuevamente antes de tocar tierra.

Hurricane #Orlene at 1500 UTC moving slowly northward toward Las Tres Marias and offshore of Jalisco and Colima, Mexico. Tstorms continue along the coast and will increase next 24 hours. Seas 8 ft and greater to spread into coastal zones today through tonight. pic.twitter.com/1Ja2lxWqkt

— NHC_TAFB (@NHC_TAFB) October 1, 2022