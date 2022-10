Tragedia en Indonesia: Refriega en juego de futbol deja al menos 129 muertos (VIDEOS)

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) – Al menos 129 personas han muerto en Indonesia como consecuencia de los disturbios registrados en el estadio de Kanjuruhan tras un partido de fútbol entre Arema FC y Persebaya Surabaya, donde las fuerzas de seguridad respondieron con el uso de gases lacrimógenos.

Anfinta ha afirmado que los guardias de seguridad tomaron medidas preventivas y de distracción para que “el caos no escalara” lo que ha incluido el uso de gases lacrimógenos. Según recoge el portal de noticias Medcom.id, por el momento se ha confirmado el fallecimiento de 129 personas.

WATCH: Rioting, police violence and tear gas at Indonesian football stadium. At least 129 people killed pic.twitter.com/M2bx0sdN6v

— BNO News (@BNONews) October 1, 2022