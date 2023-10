Biden firma financiación temporal y evita cierre de Gobierno; elimina ayuda a Ucrania

Por Lisa Mascaro, Kevin Freking y Stephen Groves

WASHINGTON, 1 de octubre (AP).— La amenaza de un cierre del Gobierno federal terminó repentinamente el sábado por la noche cuando el Presidente estadounidense Joe Biden promulgó una iniciativa de Ley de financiación temporal para mantener abiertas las agencias, luego de que el Congreso se apresuró a aprobar el acuerdo bipartidista horas antes de la fecha límite de medianoche.

El paquete apresurado elimina la ayuda a Ucrania, una prioridad de la Casa Blanca a la que se opone un número cada vez mayor de legisladores republicanos, pero aumenta la asistencia federal para desastres en 16 mil millones de dólares, lo que satisface plenamente la solicitud de Biden. El proyecto de Ley financia al Gobierno hasta el 17 de noviembre.

Después de días caóticos de agitación en la Cámara de Representantes, el presidente de esa Cámara, Kevin McCarthy, abandonó repentinamente las demandas de fuertes recortes de gastos de su flanco derecho y en su lugar se apoyó en los demócratas para aprobar el proyecto de Ley, poniendo en riesgo su propio puesto. El Senado siguió con la aprobación final.

Tonight, Congress voted to keep the government open, preventing an unnecessary crisis that would have inflicted needless pain on millions of hardworking Americans. This is good news, but I want to be clear: we should never have been in this position in the first place. pic.twitter.com/U28kaX11Rq

“Estas son buenas noticias para el pueblo estadounidense”, dijo Biden en un comunicado.

El Presidente añadió que Estados Unidos “bajo ninguna circunstancia puede permitir que se interrumpa el apoyo estadounidense a Ucrania”, y esperaba que McCarthy “mantenga su compromiso con el pueblo de Ucrania y asegure la aprobación del apoyo necesario para ayudar a Ucrania en este momento crítico”.

Ha sido un giro total en el Congreso después de días caóticos en la Cámara de Representantes que llevaron al Gobierno al borde de un perjudicial cierre federal.

I just signed a law to keep the government open for 47 days. There’s plenty of time to pass Government funding bills for the next fiscal year, and I strongly urge Congress to get to work right away.

The American people expect their government to work.

Let’s make sure it does. pic.twitter.com/ffjwUIPWIt

— President Biden (@POTUS) October 1, 2023