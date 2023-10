Esta es una revolución pacífica que va caminando y no se puede parar, dice Sheinbaum

Los líderes en Tlaxcala a favor de la 4T se sumaron al proyecto de la candidata para continuar la Cuarta Transformación en el país.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena, destacó este domingo la importancia de abrir las puertas de la Cuarta Transformación a quienes deseen sumarse a la revolución de conciencias a favor de la lucha por los derechos de las mexicanas y los mexicanos durante su gira en Tlaxcala, el noveno estado que visita como Coordinadora Nacional de Defensa de la 4T.

‘’Esta es una revolución pacífica que va caminando como una locomotora, como la locomotora del Tren Maya o del Transístmico, así como la Revolución, la Independencia, la de Reforma, esta es una revolución pacífica que va caminando y no puede haber marcha atrás, no se puede parar, tiene que seguir caminando para la defensa de los intereses del pueblo de México y de los intereses de la nación y de la patria’’, aseguró.

La candidata morenista destacó en la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación en Tlaxcala que Morena debe continuar haciendo historia en la democracia del país para garantizar el bienestar de niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, además será posible evitar el regreso de los gobiernos neoliberales que en el pasado lastimaron profundamente al pueblo de México.

“Ellos piensan que no debe haber programas sociales (…) La oposición se está quedando sola, hay muchos mexicanos y mexicanas que dicen: ‘Yo quiero estar con el movimiento de la Cuarta Transformación'”, destacó.

Por lo anterior, hizo un llamado a construir Comités en Defensa de la 4T para dar a conocer las acciones que se han realizado como es el caso de la pensión de adultos mayores, así como para concientizar sobre la necesidad de seguir construyendo más y mejores acciones como la construcción de más universidades o el apoyo “Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar”, programa que fue implementado durante su administración como Jefa de Gobierno capitalina.

“Tenemos que tener un Comité casi por cada cuadra en Tlaxcala, en las zonas rurales, por cada comunidad tenemos que tener un Comité, porque tenemos que estar muy organizados, porque nosotros vamos a defender lo logrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a ir más allá en la Transformación”, destacó.

Momentos antes de la firma de unidad, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, reiteró el llamado de unidad para seguir fortaleciendo la defensa de la 4T para que el movimiento transformador dure por muchos años más.

‘’La Doctora Sheinbaum nos ha convocado a que estemos más unidos, la fuerza de nuestro movimiento es la unidad, el proceso interno ya pasó, y fue un proceso histórico, porque el pueblo de México eligió a la Doctora Claudia Sheinbaum a través de las encuestas(…) ¿Qué sigue ahora? Conformar Comités en todo el territorio de Tlaxcala y en todo el territorio nacional’’, comentó.

En su intervención, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles, destacó la importancia de romper con los sectarismos para seguir sumando apoyos a favor de la defensa de la 4T; sin embargo, puntualizó, que esto debe de darse bajo los principios del movimiento de Transformación, ’’no mentir, no robar, no traicionar, no plagiar, no engañar, no simular, aquí no cabe ninguno de esos antivalores, aquí estamos en defensa del pueblo, de la soberanía de la patria’’, aseveró.

En el evento, Claudia Sheinbaum, estuvo acompañada de Carlos Augusto Pérez, presidente estatal de Morena en Tlaxcala; Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde; Alejandro Peña, secretario de organización de Morena a nivel nacional y José Luis Ángeles Roldán , presidente del consejo estatal de Morena.

El Acuerdo de Unidad por la Transformación en Tlaxcala, fue firmado de manera simbólica por Enrique Ramírez Castilla, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Tlaxcala; Rafael Cázares Gómez, artista plástico que ha realizado 53 exposiciones individuales y ha participado en 50 exposiciones colectivas; Adil Aranzuvia, activista y defensora de los Derechos Humanos de las poblaciones LGBT; Citlalli Xochitiozin Ortega, escritora y presidenta de la Fundación Desiderio Hernández Xochiteotzin; y Arturo Gutiérrez Moreno, militar retirado y que lleva más de 10 años impulsando la inclusión a personas con discapacidad en el deporte.

De igual forma, se sumaron Jacqueline España, promotora y defensora de la Talavera; Leonardo de Jesús Pérez, deportista paralímpico de atletismo, campeón mundial y bronce olímpico en Tokio 2020; Jesús Adán Cortés Campech; presidente de COPARMEX; Ignacio Nezahualcóyotl, artista plástico, premio nacional de arte popular en 2013; Crescencio Tlilayatzi Xochitemol, maestro artesano especializado en jaspeado; Martín Ignacio Alcalá Ruíz, presidente de la Unión de Charros de Tlaxcala; María Esther González Tovar, directora y presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Federico Silva; Janeth Ranchero Velázquez, líder artesana indígena; Carlos Alberto Tamayo, presidente de la CANACINTRA; Carolina Ramírez López, investigadora, miembro de la Sociedad Mexicana de Control Biológico.

Además de Lorena Ruíz García, diputada Independiente del Congreso de Tlaxcala; Claudia Vázquez Herrera, creador y fundador de la orquesta típica de Tlaxcala; Carol Espíndola, artista visual miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2018; Teresa Sánchez Ramírez, premio como artesana y Gran Exponente Precursor y Difusor del Folklore en Tlaxcala; Marisol Fernández, directora de Revista Momento Tlaxcala; Lucila García, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala; María Guadalupe Sánchez, escritora galardonada con el “Premio Tenerife”; Rosa María Vázquez, directora de la Casa de Música del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura; Sergio Rubén Trejo, investigador con Doctorado en microbiología y biología molecular, miembro del Conacyt; Juana Mariana Cervantes Orta, presidenta de la Asociación de Deportes de Personas Sordas de Tlaxcala y deportista paralímpica; Blanca Estela Pedroza, científica; Raúl Cortés Maldonado, doctor en ciencias por el Instituto de Física y miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica; Carlos Manuel Ortiz Lima, maestro y doctor en ciencias con especialidad en óptica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.

Asimismo, Karla Nallely Rivera, maestra en tecnología avanzada; Raquel Ramírez Amador; miembro del sistema nacional de investigadores; Luis Gabino Vargas González, presidente del partido Fuerza por México; William Zainos Flores; presidente del partido Nueva Alianza; Arturo Gutiérrez Moreno, militar retirado; Maribel León Cruz, presidenta del Partido Verde Ecologista de México; Reyna Flor Báez Lozano, diputada local y presidenta de Fuerza por México; Mónica Sánchez Angulo, diputada local y presidenta de PES; Alejandra Ramírez Ortiz, diputada y presidenta de Partido Acción Ciudadana; Alfonso Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala; Manuel Campos Bárcenas, luchador social; Adolfo Blanca Núñez, empresario fundador de Val’quirico; Rafael González Acosta, dueño de la empresa Chechitos; Jesús Padilla, presidente nacional de COPARMEX; José Luis Garrido Cruz, presidente del Partido de Encuentro Social; José Hernández Castillo, expresidente municipal de Huamantla; Guadalupe Morales García, galardonada con el reconocimiento estatal al valor de la mujer tlaxcalteca; Gonzalo Guízar Valladares, ex diputado local y federal.

Por último, César Reyes Chávez, presidente del centro empresarial de Tlaxcala; Kelly Edén, cantante coral premier “Héroes, la película”; Joseph Rodríguez Ramos, presidente de CANACO; Margarita Alva Macías, presidenta Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de Tlaxcala; Virgilio Medellín Viveros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del estado; Carlos Rivera Martínez, del Grupo impulsores de Tlaxcala; Javier Zamora Ríos, presidente de CANIRAC; Luis Alberto Pérez Bolde, presidente de la Asociación de Centros de Avistamiento de las Luciérnagas; Roberto Peláez Kuri, presidente de Sponge Technology Corporation; Reyna Flor Báez Lozano, diputada local; Raimundo Conchas y Eduardo Medel Quirós.