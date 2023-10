Las películas de terror y animadas triunfan en cines de EU; aquí las más taquilleras

La película más taquillera del momento es PAW Patrol con un total de 23.1 millones de dólares recaudados en el extranjero y con un presupuesto de producción de 30 millones.

Los Ángeles, 1 de octubre (AP).- PAW Patrol: The Might Movie fue la película más taquillera en los cines de Norteamérica este fin de semana al recaudar 23 millones de dólares, cuando se estrenaron cuatro filmes importantes, según estimados difundidos el domingo.

Este fin de semana se estrenaron PAW Patrol: The Mighty Movie, Saw X, The Creator y Dumb Money. Las películas de terror y las animadas triunfaron, no así las originales y las comedias.

PAW Patrol, de Paramount Pictures y Spin Master, es secuela de la de 2021. La película, con un presupuesto de producción de 30 millones de dólares, añadió 23.1 millones en el extranjero.

La película de terror Saw X (el décimo capítulo de la serie) recaudó 18 millones de dólares para Lionsgate. El episodio anterior (Spiral, de 2021) debutó con 8.8 millones y totalizó 23.3 millones a nivel nacional. La más reciente tuvo un costo de producción de 13 millones y se exhibió en 3 mil 262 cines. En total, la franquicia ha ganado más de mil millones de dólares en todo el mundo.

the game you can't afford to lose. #SawX is now playing only in theaters – get your tickets now. pic.twitter.com/EN49NjWaVG — SAW (@Saw) October 1, 2023

The Creator, a un costo de 80 millones de dólares, financiada por New Regency y distribuida por 20th Century Studios, recaudó 14 millones al exhibirse en 3 mil 680 cines. Además obtuvo 18.3 millones de dólares a nivel internacional.

Dumb Money, sobre la manera en que inversionistas inflaron las acciones de GameStop, obtuvo 3.5 millones de dólares al exhibirse en 2 mil 837 cines. La película, de Sony Pictures y dirigida por Craig Gillespie, tuvo un costo de producción de 30 millones de dólares.

La película sobre los Talking Heads, Stop Making Sense, obtuvo mil millón de dólares al exhibirse en 786 cines, y lleva un acumulado de más de 3 millones

Las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. PAW Patrol: The Mighty Movie – $23 millones.

2. Saw X – $18 millones.

3. The Creator – $14 millones.

4. The Nun II – $4.7 millones.

5. The Blind – $4.1 millones.

6. A Haunting in Venice – $3.8 millones.

7. Dumb Money – $3.5 millones.

8. The Equalizer – $2.7 millones.

9. Expend4bles – $2.5 millones.

10. Barbie – $1.4 millones.