AMLO viajará a Tabasco por el Día de Muertos; “no me sentiría bien si no voy”, afirma

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó la mañana de este martes que viajará más tarde a Tabasco y a Palenque, Chiapas, para pasar allá el Día de Muertos.

“Voy a ir a Tabasco y a Palenque. Salgo hoy porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.