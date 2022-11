Respeto visión de la iglesia sobre Reforma Electoral, pero no estoy de acuerdo: AMLO

El mandatario federal reiteró su respeto a la iglesia católica, sin embargo, dijo que él no está de acuerdo con su posicionamiento sobre la iniciativa de Reforma Electoral que envió al Congreso para tratar de reestructurar el sistema electoral mexicano.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de México dijo este martes que su Gobierno es respetuoso de la visión de la iglesia católica, quien ayer se manifestó en contra de la iniciativa de Reforma Electoral.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el tema, y aunque manifestó su respeto hacia la institución religiosa, dijo que él no está de acuerdo con su posicionamiento.

“Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Sólo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes: demos es pueblo, krátos es poder, y la democracia es el poder de pueblo, y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya krátos sin demos, poder sin pueblo, pero no es el caso de la iglesia porque la iglesia somos todos”, señaló.

“Es muy buena la relación con todas las iglesias” Respondió AMLO tras ser cuestionado sobre la preocupación de la Iglesia Católica sobre la a Reforma Electoral. pic.twitter.com/qsnWS2LSsQ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 1, 2022

Además, el Jefe del Ejecutivo federal aclaró que su Gobierno tiene “muy buena relación” con todas las iglesias, incluyendo a la católica. Asimismo, destacó su relación con el Papa Francisco, quien mencionó que es “el mejor que ha tenido la iglesia católica en mucho tiempo”.

“Somos muy respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias. La verdad es muy buena la relación y excepcional la relación con el Papa Francisco, es el mejor Papa que ha tenido la iglesia católica en mucho tiempo y sin duda el mejor Papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación”.

“Está a favor de los desposeídos, de los pobres. No tiene nada que ver con la iglesia de las élites, nada que ver con aquella iglesia que condenó a [Miguel] Hidalgo, el padre de nuestra Patria. Y con la iglesia que tiene vínculos con las élites del poder, que no se relaciona con el pueblo y sobre todo con los pobres”, añadió.

El mandatario reiteró su respeto y aseguró que en México hay libertad de expresión: “Respeto y además somos libres, en las dictaduras no se puede protestar, no se puede opinar. Antes no se podía tocar al intocable, hace poco. Ahora vivimos en libertad plena, absoluta. Nadie es censurado, mucho menos perseguido por sus ideales, no hay presos políticos, no hay espionaje, no se persigue a nadie”.

Ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su rechazo a la iniciativa de Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador, y con ello también dio su respaldo a la campaña en favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por medio de un comunicado de prensa, los obispos católicos de México expresaron su preocupación por la Reforma Electoral impulsada por el López Obrador y aseguraron que la reforma “es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país”.

Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y TEPJF. pic.twitter.com/cwM1gjKsI6 — CEM (@IglesiaMexico) October 31, 2022

“Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de los mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva”, señalaron los obispos católicos.

El CEM acusó también que dicha reforma busca “afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del Gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidistas”.

Ese mismo día, por la mañana, el Presidente aseguró que la Reforma Electoral no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral y que, por el contrario, es para que ya no exista fraude en las elecciones del país. Además, insistió en que el órgano electoral está en manos de los “conservadores”.

“Aprovecho para informar que es una Reforma Electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones”.

“Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo porque sería un retroceso y una cuestión gravísima para el país”, agregó.