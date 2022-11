Tormenta tropical “Lisa” avanza hacia Centroamérica; puede tocar tierra como huracán

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— La tormenta tropical “Lisa” se intensificó el martes mientras atravesaba el Caribe occidental al sur de las Islas Caimán y se pronosticó que tocaría tierra, probablemente como huracán, en América Central incluso el miércoles.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) dijo que “Lisa” tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph) y que se movía hacia el oeste a 22 km/h (14 mph). El ojo de la tormenta estaba a unos 510 kilómetros (320 millas) al este de la isla hondureña de Roatán.

11a EDT Nov 1: Tropical Storm #Lisa is intensifying over the western Caribbean Sea, and a #Hurricane Warning has been issued. Here are the Key Messages for Lisa- the latest advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/phFxwpR7iP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 1, 2022