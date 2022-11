Chicago: Tiroteo deja 15 personas heridas, incluidos 3 niños, en noche de Halloween

CHICAGO (AP).— Unas 15 personas, entre ellas tres niños, resultaron heridas por disparos efectuados desde un vehículo en movimiento la noche de Halloween hacia una multitud en una esquina de Chicago, informó la policía el martes.

El jefe de policía David Brown dijo que los niños heridos tienen 3, 11 y 13 años. Las demás víctimas del lunes por la noche son adultos de entre 30 y 60 años.

Además, una mujer que huía de la escena fue atropellada por un vehículo al cruzar en medio del tráfico, dijo la policía. Estaba hospitalizada y su estado era bueno.

Superintendent David Brown addresses the media regarding the shooting incident tonight in the 011th District. https://t.co/9QbS5tPq42

— Chicago Police (@Chicago_Police) November 1, 2022