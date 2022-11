AMLO visita la tumba de sus padres y de su primera esposa en Tabasco (VIDEO)

En su conferencia de prensa matutina López Obrador anunció que viajaría a su estado natal para visitar a sus difuntos e informó que, por conmemoración del Día de Muertos, no habrá conferencia el miércoles 2 ni reunión de seguridad.



Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la tumba de sus padres Andrés López y Manuela Obrador, al igual que la de su primera esposa, Rocío Beltrán Medina.

El mandatario viajó a su natal Tabasco alrededor de las 17:30 horas en un vuelo comercial, y luego de recibir algunas peticiones de ciudadanos que lo esperaban a las afueras del aeropuerto se dirigió al panteón Central de la ciudad de Villahermosa, donde ingreso solo con su hijo más pequeño, Jesús Ernesto, y una pequeña comitiva que lo cuidaba.

La visita del Presidente fue captada en video por lugareños y luego se difundió en redes sociales. En las imágenes se ve al mandatario y su hijo posarse de manera breve frente a la tumba.

🔴 #AlMomento

El presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ arribó el panteón central de Villahermosa, #Tabasco, para visitar la tumba de sus padres. Ciudadanos aprovecharon para saludarlo y hacer sus peticiones. pic.twitter.com/ePikKilW61 — Al Momento 4T (@Almomento4T) November 2, 2022

Luego de unos minutos parado solo frente a la tumba sus padres, se retiro y caminó hacia el recinto memorial, un panteón privado donde se encuentra sepultada Rocío Beltrán Medina, quien fuera su esposa y madre de sus hijos mayores: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo.

Frente a la tumba de su primera esposa colocó un ramo de flores y antes de retirarse pidió a los tabasqueños no olvidar a “nuestros difuntos que son nuestras raices”.

Muchos asistentes al panteón se acercaron a saludar a López Obrador, quien también los abrazó y accedió a tomarse una foto con ellos.

López Obrador viajó después de ello a la ciudad de Palenque, donde dormirá y pasará el Día de Muertos.

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina López Obrador anunció que viajaría a su estado natal para visitar a sus difuntos. También informó que por conmemoración del Día de Muertos, no habrá conferencia el miércoles 2 ni reunión de seguridad.

“Voy a ir a Tabasco y a Palenque… porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy, pero es bueno. Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México”, dijo.