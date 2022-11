A días de su show en Corona Capital, Idles anuncia la reedición de “Brutalism”

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- A escasos días de presentarse en el Festival Corona Capital, en la Ciudad de México, la agrupación británica Idles anunció el lanzamiento de “Five Years of Brutalism”, reedición de su álbum debut titulado “Brutalism”.

“Brutalism” se reeditará en un vinilo rojo cereza limitado con una portada alternativa; mientras que el paquete digital incluirá el set completo de su show sorpresa desde el “BBC Introducing Stage” en el Festival Glastonbury que se celebró este año en Somerset, Reino Unido.

La agrupación conformada por Joe Talbot, Mark Bowen, Lee Kiernan, Adam Devonshire y Jon Beavis estrenó “Brutalism”, álbum que destaca el rol de las mujeres en la vida del cantante Joe Talbot, en 2017 luego de que la banda probara suerte con dos EP’s: “Welcome” (2012) y Meat (2015).

FIVE YEARS OF BRUTALISM

On ltd edition cherry red vinyl. All pre-orders come with a deluxe digital download of the original studio album plus a live album of Brutalism, recorded for @bbcintroducing at @glastonbury 2022.

Pre-Order & Pre-Save now ⬇️https://t.co/HANYKM7H04 pic.twitter.com/NUyy258sjR

— I D L E S (@idlesband) November 1, 2022