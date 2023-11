La Fed mantiene las tasas de interés por segunda vez; inflación sigue elevada, admite

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS).- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo de entre el 5.25 por ciento y el 5.5 por ciento, en máximos desde enero de 2001, según ha informado este miércoles.

“El Comité busca alcanzar el máximo empleo y una inflación a una tasa del dos por ciento en el largo plazo. En apoyo de estos objetivos, el Comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 5.25 por ciento y el 5.50 por ciento”, ha anunciado el banco central estadounidense.

De este modo, la institución ha decidido mantener sin cambios su política monetaria por segunda reunión consecutiva, tras la última subida de 25 puntos básicos del precio del dinero acometida el pasado mes de julio.

