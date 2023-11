La tormenta tropical traerá lluvias a Chiapas y Oaxaca; deja muertos en El Salvador

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles que la tormenta tropical “Pilar” se mantendrá en el sureste de Chiapas, y que su circulación interacciona con el frente frío número 8, lo que producirá lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Oaxaca.

De acuerdo con el SMN, “Pilar” se encuentra a 260 kilómetros al sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala) y a 260 kilómetros al oeste-suroeste de San Salvador, El Salvador.

Además, señaló que la masa de aire frío asociada al frente frío generará vientos con rachas de 100 a 120 km/h, y un oleaje de cuatro a seis metros de altura en el Golfo de Tehuantepec.

Por tal motivo, recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados de Chiapas y Oaxaca por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima), y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Asimismo, el SMN detalló que el frente frío número 8 se mantendrá sobre el sureste de la República Mexicana y la Península de Yucatán, y que su interacción con “Pilar”, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias muy fuertes a intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, la masa de aire ártico asociada al frente continuará ocasionando ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central; bancos de niebla en estados del oriente del territorio nacional y evento de Norte fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente y centro del país, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en las regiones mencionadas.

PRONÓSTICO PARA ESTE MIÉRCOLES:

-Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

-Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Campeche y Quintana Roo.

-Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán.

-Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Puebla.

-Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Ciudad de México y Morelos.

Asimismo, el SMN apuntó que se esperan bajas temperaturas en distintas entidades del país:

-Temperaturas mínimas de -10 a menos cinco grados con heladas: sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

-Temperaturas mínimas de menos cinco grados a cero grados con heladas: sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

-Temperaturas mínimas de cero a cinco grados: sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, en el Valle de México se espera por la tarde un ambiente fresco a templado; lluvias aisladas en zonas de la Ciudad de México y probabilidad de chubascos en el Estado de México, principalmente en el suroeste de la entidad; viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Además, la temperatura mínima pronosticada para la capital es de siete a nueve grados y la máxima de 20 a 22 grados; para Toluca, la temperatura mínima será de cuatro a seis grados y la máxima de 17 a 19 grados.

TORMENTA TROPICAL “PILAR” AZOTA EL SALVADOR

La tormenta tropical “Pilar” azotó Centroamérica el martes con lluvias torrenciales a las que se les atribuye la muerte de dos personas en El Salvador, mientras el meteoro deambula frente a la costa del Pacífico.

“Pilar” se ubicaba a 260 kilómetros al sur de San Salvador con vientos de 85 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este-noreste a seis km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Here are the 10 AM CDT Wednesday Key Messages for Tropical Storm #Pilar. Heavy rainfall and flash flooding still a threat over portions of Central America. Latest at https://t.co/Oy8uoeSibM pic.twitter.com/SSlaYBj33M

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) November 1, 2023