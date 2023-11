Una teleraña de galerías bajo tierra en Gaza se vuelven peligroso objetivo de Israel

Por Jon Gambrell e Isabel DeBre

Jerusalén, 1 de noviembre (AP).— Mientras se avecina una ofensiva terrestre israelí en la Franja de Gaza en su guerra más devastadora hasta el momento con Hamás, una de las mayores amenazas tanto para sus tropas como para los 2.3 millones de palestinos atrapados dentro del enclave costero se encuentra enterrada en las profundidades del subsuelo.

Un extenso laberinto de túneles construidos por el grupo extremista Hamás se extiende a lo largo de la franja densamente poblada y oculta a los combatientes, su arsenal de cohetes y a más de 200 rehenes que ahora retiene tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre contra Israel.

Desalojar y derrumbar esos túneles será crucial si Israel quiere desmantelar a Hamás. Pero luchar en áreas urbanas densamente pobladas y moverse bajo tierra podría despojar al ejército israelí de algunas de sus ventajas tecnológicas y a la vez darle una ventaja a Hamás, tanto en la superficie como bajo tierra.

“Suelo decir que es como caminar por la calle esperando que te den un puñetazo en la cara”, dijo John Spencer, mayor retirado del ejército estadounidense y rector de Estudios de Guerra Urbana en el Instituto de Guerra Moderna de West Point.

Los defensores urbanos, añadió, “tuvieron tiempo para pensar dónde van a estar, y hay millones de lugares ocultos en los que pueden ubicarse. Ellos elegirán el momento del enfrentamiento, y tú no puedes verlos, pero ellos pueden verte a ti”.

Durante la noche del sábado, el ejército israelí dijo que sus aviones de combate atacaron 150 objetivos subterráneos de Hamás en el norte de Gaza, y los describieron como túneles, espacios de combate y otras infraestructuras subterráneas. Los ataques —que parecen ser los bombardeos de túneles más importantes de Israel hasta el momento— se produjeron cuando Israel intensificó sus operaciones terrestres en Gaza.

Detonation of Hamas underground tunnels in the Gaza Strip, following an Israeli air strike. pic.twitter.com/N1BbqB7Maa

— Sharky 🇬🇧 🤝 🇺🇦 (@Jamie04381095) October 27, 2023