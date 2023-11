Alcaldes de NY, Chicago, Houston, Denver y LA piden reunión con Biden sobre migrantes

Por Colleen Long

Washington, 1 de noviembre (AP).— Los alcaldes de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles y Nueva York han pedido una reunión con el Presidente Joe Biden a fin de obtener ayuda federal para manejar la oleada de migrantes que, dicen, llegan a sus ciudades con poca o nula coordinación, apoyo o recursos por parte de su Gobierno.

En una carta a la que The Associated Press tuvo acceso el miércoles, los cinco alcaldes demócratas señalan que, si bien aprecian la labor que Biden ha realizado hasta el momento, es necesario hacer mucho más para aliviar el problema que agobia a sus ciudades.

Migrantes duermen en salas de recepción de comisarías en Chicago. En Nueva York, una terminal de cruceros fue adaptada como albergue. En Denver, el número de migrantes se ha decuplicado y el espacio disponible para alojarlos ha desaparecido. A falta de permisos de trabajo, estos migrantes no pueden encontrar empleos que les permitan conseguir vivienda.

El Alcalde de Denver, Mike Johnston, quien encabeza la coalición, dice que casi todas las conversaciones que ha mantenido con migrantes comienzan con la misma pregunta: ¿puede él ayudarlos a conseguir un empleo?

La carta está firmada también por los alcaldes de las cuatro ciudades más grandes del país: Eric Adams de Nueva York, Karen Bass de Los Ángeles, Brandon Johnson de Chicago y Sylvester Turner de Houston.

La situación en la frontera con México ha sido motivo de dificultades políticas para el Presidente demócrata, quien aspira a la reelección en 2024. Cada vez recibe más críticas de miembros de su propio partido que deben ocuparse del aumento en el número de migrantes en sus ciudades. Los republicanos lo acusan de descuidar la seguridad en la frontera y de permitir el ingreso de demasiadas personas a Estados Unidos.

El mandatario ha respondido endureciendo las normas en la frontera diseñadas para frenar los cruces ilegales y ofreciendo permisos de trabajo y otros incentivos a quienes entran legalmente, siempre y cuando hagan una solicitud por anticipado y lleguen por vía aérea.

“Estamos comprometidos a brindar apoyo a las jurisdicciones locales que reciben a los migrantes que han llegado recientemente al país. Vamos a seguir brindando apoyo de todas las formas que podamos”, dijo Emilie Simons, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca.

Simons dijo que el Gobierno ya está trabajando para reducir a 30 días el tiempo que toma ingresar al sistema a los migrantes recién llegados.

La Casa Blanca dijo que ha establecido una alianza con la ciudad de Nueva York para crear una clínica de permisos de trabajo, a la que hasta 300 migrantes pueden acudir a diario para presentar sus solicitudes de autorizaciones para trabajar.

Es complicado encontrar una sola razón sobre el marcado incremento en la llegada de migrantes a estas ciudades, pero se destacan las adversidades económicas y climáticas en sus países de origen. Cada vez llegan más familias enteras para solicitar asilo.

Algunos estados con tendencias conservadoras han enviado migrantes a las llamadas ciudades santuario como Nueva York o Chicago, donde las leyes son mucho más favorables para los extranjeros. Pero eso por sí solo no explica por qué esas ciudades están enfrentando semejantes aumentos en los arribos.

En años anteriores, los recién venidos quedaban en libertad y eran recogidos por organizaciones sin fines de lucro antes de ir a vivir con familiares que ya se encontraban en el país. Pero en la actualidad está llegando gente de otras nacionalidades, y muchos ya no tienen adónde ir.

La obtención de asilo es un proceso largo y difícil a través de un sistema de cortes migratorias totalmente sobrepasado en su capacidad. En algunos casos los migrantes podrían tener que aguardar hasta una década para una audiencia. Se les permite esperar dentro del país. Algunos son elegibles para trabajar, pero esos permisos tardan demasiado en llegar. También existen temores de que otorgar demasiados permisos de trabajo aliente a más personas a realizar el peligroso viaje a pie hacia Estados Unidos. Así que hay miles de migrantes en el limbo, incapaces de trabajar, durmiendo en alberges o en instalaciones del Gobierno.

Biden ha solicitado al Congreso mil 400 millones de dólares para ayudar a los gobiernos locales y estatales a proporcionar albergue y servicios para los migrantes, después de exhortaciones previas por parte de alcaldes y gobernadores demócratas.

