El Telescopio Hubble capta FOTO de un “enjambre” de estrellas a 28 mil años luz

Madrid, 1 Dic. (EUROPA PRESS).- Las estrellas del cúmulo globular NGC 6440 lucen como un enjambre reluciente de abejas zumbantes en esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA.

El cúmulo se encuentra a unos 28 mil años luz de distancia en la constelación de Sagitario, el Arquero.

Los cúmulos globulares como NGC 6440 son colecciones de estrellas más o menos esféricas y compactas que viven en las afueras de las galaxias. Contienen cientos de miles a millones de estrellas que en promedio están separadas por un año luz, pero pueden estar tan juntas como el tamaño de nuestro sistema solar, informa la NASA.

Hello, NGC 6440! 🤩

This newly released Hubble #StarrySights image shows a globular cluster located about 28,000 light-years away in the constellation Sagittarius.

Explore more: https://t.co/kUpIalzzcx pic.twitter.com/o1Xr2Lbizh

