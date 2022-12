Qatar: Irán recibe discreta bienvenida a casa; sujeto fue baleado al festejar derrota

Bagdad, 1 de diciembre (AP).— La selección iraní de futbol recibió una discreta bienvenida en su país tras su derrota en el Mundial ante Estados Unidos, un partido disputado en medio de protestas contra el Gobierno en Irán. Un iraní murió baleado cuando celebraba la victoria estadounidense.

Los jugadores regresaron a Irán el miércoles por la noche, al día siguiente de su derrota por 1-0. Manifestantes contrarios al Gobierno, que consideraban al combinado como un símbolo del régimen, celebraron el resultado con vítores y fuegos artificiales en algunas ciudades iraníes.

Un hombre murió baleado por las fuerzas de seguridad iraníes en el noroeste del país por hacer sonar la bocina de su auto en celebración de la victoria estadounidense, según la organización de monitoreo con sede en Oslo Derechos Humanos de Irán (IHR, por sus siglas en inglés).

Iranians killed for just being happy on streets. This is what happened in #Anzali #MehranSamak was in his car with his fiancé cheering after the US football team defeated Islamic Republic.

He was shot at head and killed by Islamic Republic police#MahsaAmini pic.twitter.com/HbQo0lZG9U

— Sima Sabet | سیما ثابت (@Sima_Sabet) November 30, 2022