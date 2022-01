VIDEO, #Presidenciables | MC intenta carambola: acerca a Monreal y ataca a Cuitláhuac

El conflicto que ha generado la detención de José Manuel del Río, militante de MC que se desempeñaba como Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y que es cercano al Senador Ricardo Monreal, ha involucrado a distintos personajes que tienen la mirada puesta en la elección presidencial.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– La carrera presidencial tomó un extraño rumbo en esta semana. El arresto del emecista José Manuel del Río —ya vinculado a proceso por el asesinato de un compañero de partido, René Tovar— le permitió al líder eterno de Movimiento Ciudadano un intento de carambola de dos bandas.

Por un lado, el Senador Dante Delgado aprovechó el incidente para atacar al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador; y por el otro, se permitió hacer evidente su acercamiento a su compañero de Cámara, el Senador Ricardo Monreal, quien se ha apuntado para la carrera presidencial, pero que muchos dudan sea por Morena.

Dante Delgado fue Gobernador de Veracruz (1988-1992). De hecho, Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, nació en esa entidad. Durante años, el líder nacional de ese partido ha buscado apoderarse de tierras veracruzanas, donde en los últimos años la batalla ha sido entre el PRI y el PAN, pero que ahora tiene a Morena en el poder. Delgado busca que la entidad se pinte de naranja, como ha ocurrido con Jalisco y Nuevo León.

Monreal sale muy abajo en todas las encuestas sobre los presidenciables. En los cafés del puerto y en los de la capital se vio la cercanía entre ambos personajes como mensajes abiertos de que, ante cualquier eventualidad y de cara a 2024 podrían estar unidos por algo más que la amistad que se profesaron esta semana.

La dirigencia del partido naranja ha dicho que es “una organización política de puertas abiertas para hombres y mujeres que crean que a través y a partir de la política se puede cambiar la historia de México”.

Por su parte, el Gobernador Cuitláhuac García —identificado en un grupo político de Morena diferente al de Monreal— debió resistir en estos días fuego amigo y enemigo. Pero también encontró respaldo: “Le tengo toda la confianza”, dijo el Presidente de él, cuando Monreal y Dante Delgado lo acusaban de abuso de Poder. “No descalifico al Gobernador Cuitláhuac. Le tengo confianza”.

El conflicto que ha generado la detención de José Manuel del Río, militante de MC que se desempeñaba como Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, presidida por Monreal, también ha involucrado a más personajes que tienen la mirada puesta en la elección presidencial.

El Canciller Marcelo Ebrard fue uno de ellos. “Integridad y calidad humana, no abandonar a los compañeros y amigos en la Navidad. Te reconozco”, escribió Ebrard, quien —de acuerdo con un texto de la reportera Montserrat Antúnez publicado en SinEmbargo—no está inscrito en el padrón de militantes de Morena.

El tuit del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores —uno de los principales aspirantes a la Presidencia según los sondeos— fue en respuesta a un video publicado por Monreal en la víspera de Navidad, el cual grabó en Veracruz, a donde viajó para “cerrar filas con los pobres, con los humillados, con las familias de quienes están detenidos injustamente”, en específico —dijo— para acudir a Pancho Viejo para visitar a José Manuel del Río.

El mensaje también fue respaldado por el Diputado Federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien esta semana anunció que también contenderá por la Presidencia de México.

No obstante, el apoyo manifestado hacia Monreal también generó críticas. El historiador Pedro Salmerón, por ejemplo, cercano a la denominada Cuarta Transformación, cuestionó en específico el apoyo del Canciller al Senador Monreal: “Triste, tristísimo que el señor Canciller tome partido en un conflicto interno y en defensa de un presunto delincuente. Qué pena, qué vergüenza, señor Canciller, que muestre su tamaño real”.

Triste, tristísimo que el señor Canciller tome partido en un conflicto interno y en defensa de un presunto delincuente.

MONREAL Y DELGADO CIERRAN FILAS

No hace mucho tiempo, Ricardo Monreal abanderaba a Movimiento Ciudadano. En 2012 —antes de la conformación de Morena— fue Diputado federal de ese partido, presidido también en ese entonces por Dante Delgado, y el cual junto al PT y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) postularon a López Obrador para la elección de ese año, en la cual Monreal fue su coordinador de campaña.

Pasados los comicios de ese año, Monreal integró las filas de la bancada naranja en San Lázaro y López Obrador renunció a su militancia de 23 años en el sol azteca e inició la formación de su movimiento que en 2015 tomaría la forma de Morena. Ese mismo año, cuando Morena participó en su primera elección como partido político, Ebrard buscó ser Diputado federal por el PRD y, al no conseguirlo, renunció a la fuerza política y fue postulado al mismo cargo por MC, pero un fallo del Tribunal Electoral se lo impidió. Mientras que Monreal ganó con el partido guinda la entonces delegación Cuauhtémoc.

Casi una década después, Monreal y Dante Delgado han vuelto a mostrar una cercanía. El 23 de diciembre, instalaron la Comisión especial del Senado para investigar posibles abusos de poder en Veracruz, la cual es presidida por el líder máximo de Movimiento Ciudadano. Un día después, en Nochebuena, ambos acudieron a visitar a José Manuel del Río en Pancho Viejo, desde donde ofecieron una improvisada rueda de prensa en la que el dirigente naranja agradeció el apoyo del líder de Morena en la Cámara Alta.

“Hablan de una intervención abusiva del Ejecutivo en atribuciones que corresponden al Poder Judicial, esto lo vamos a documentar y se presentará en su caso para que, en su momento, el resultado de todos los casos que sean recogidos sean revisados”, dijo Delgado a los medios en esa ocasión.

Un día después del mensaje a la prensa, Monreal salió al paso de los señalamientos que lo colocaban en la “tercera vía”, como denomina Movimiento Ciudadano a su opción política, con un mensaje en el que recordó que desde hace 24 años ha acompañado al Presidente López Obrador “en su lucha” y manifestó su lealtad a Morena.

“Fui fundador de la primera asociación de Morena, soy miembro de esa asociación civil, y soy también fundador de Morena, y soy militante de Morena […] Es decir, no hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento”, dijo.

En su mensaje señaló que el movimiento nació para proteger “a los excluidos, a los humillados, a los más pobres, esa fue nuestra bandera, además del combate a la corrupción y al autoritarismo”. Dijo que en razón de ello, ha actuado en congruencia para denunciar los abusos “de quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento no podemos callar”. Una referencia al Gobernador Cuitláhuac Garcia.

“Nadie se enoje, no me voy a ir de Morena, sépanlo bien. Voy a luchar porque contiene la transformación que el Presidente ha venido haciendo”, indicó.

LA DETENCIÓN DE JOSÉ MANUEL DEL RÍO

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo en el Senado, fue vinculado a proceso por un Juez de control en Veracruz por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.

El exlegislador fue detenido el 22 de diciembre por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, “por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la víctima R.T. T”, quien fue asesinado el 4 de junio. Por este delito también se encuentran detenidos Omar Ramírez Fuentes, quien era jefe de campaña de Tovar, y otro hombre. A ambos se les dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

El Senador Monreal ha ​​​​expresado mediante sus redes sociales su descontento acerca del debido proceso y presunción de inocencia en Veracruz. Movimiento Ciudadano ha hecho lo propio. Este lunes, e​​xhortó al Poder Judicial de Veracruz a “que no se preste a la revancha política” del Gobernador Cuitláhuac García en contra de Del Río Virgen.

​​Los senadores de MC insistieron este lunes en que la carpeta de investigación contra del Río Virgen “está construida con base en conjeturas y suposiciones”. “No tiene un elemento o hecho que lo vincule con el asesinato de René Tovar”, aseveraron de quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Veracruz.

El día de ayer, el Gobernador de Veracruz aseguró que no se trata de un caso “armado o construido políticamente” para afectar a adversarios.

“Es la primera resolución en la que un Juez determina la vinculación a proceso y eso demuestra que no fue un caso ni armado, ni construido políticamente para afectar a algún adversario. Hay una investigación con pruebas que el Juez valoró y consideró que eran suficientes para vincular al presunto responsable”, detalló en entrevista a La Jornada.

Además, dijo que será respetuoso del proceso y que respeta las opiniones del Senador Ricardo Monreal Ávila y quienes han afirmado que en Veracruz hay persecución política. “Yo no me he ido contra ningún adversario político denostándolo, tratando de hacerlo ver mal, he sido muy respetuoso aún cuando contra mi persona sí han expresado improperios, señalamientos falsos, aún así he sido muy respetuoso, sobre todo con quienes tienen alguna representación popular”.

De esta manera, la detención y vinculación a proceso de Del Río Virgen ha trastocado los vientos políticos que ya miran hacia 2024.

