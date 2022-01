VIDEO: Madre pide a Caro Quintero y a los Salazar que la dejen buscar a sus hijos

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo/EFE).- Cecilia Patricia Flores Armenta, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, pidió este domingo a los líderes de los cárteles del estado, incluido Rafael Caro Quintero, que les permitan seguir investigando el paradero de sus familiares desaparecidos aunque no haya justicia ni culpables.

A través de un video compartido en redes sociales, Ceci Patricia Flores Armenta destacó estar en la necesidad de comunicarse con los líderes delictivos para pedirle que no desaparezcan ni maten a las buscadoras, pues no están en búsqueda de culpables, solamente quieren regresar a casa a sus hijos.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos. Por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, expuso en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora.