Sandra Cuevas acepta que buscará mejor relación con Sheinbaum en CdMx tras polémica

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– Sandra Cuevas, la Alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, aseguró este domingo que uno de sus principales propósitos para este 2022 será “fortalecer la relación” con la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, con quien ha tenido diferencias en sus primeros meses en el cargo, sobre todo por el intento de la primera de llevar a cabo el desarrollo de un corredor turístico en la Zona Rosa.

El objetivo principal, añadió, es beneficiar a los más de 550 mil habitantes y poco más de seis millones de visitantes diarios de la Alcaldía Cuauhtémoc, completó.

En apenas unos meses como Alcaldesa, Sandra Cuevas, que ganó bajo la alianza opositora del PAN-PRI-PRD, ha desatado ya varias polémicas, pero la que provocó mayores críticas fue la presentación unilateral de un mega proyecto denominado “Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa”, cuya construcción pretendía iniciar en noviembre pasado, pero para el que no se emitieron licitaciones y mucho menos consultas a los vecinos de ese barrio emblemático enclavado en la capital del país.

Sheinbaum respondió en ese momento de forma contundente. “La Zona Rosa no es Las Vegas”, dijo. “Quiere traer Las Vegas a la ciudad y yo creo que la ciudad es más rica. No voy a entrar en debate pero aparte de todos los permisos que tendrían que pedir que no son para la Zona Rosa, la Zona Rosa no es Las Vegas, la Ciudad de México es capital cultural de América”, dijo al ser cuestionada sobre el proyecto de Cuevas.