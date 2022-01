Daniel Craig es nombrado Caballero Comandante de la Orden de San Miguel y San Jorge

Ciudad de México, 2 de enero (RT/SinEmbargo).- El actor británico Daniel Craig, reconocido por protagonizar las últimas cintas de James Bond, fue nombrado Caballero Comandante de la Orden de San Miguel y San Jorge, una distinción que el propio Agente 007 ha recibido en las películas.

Craig recibió este reconocimiento por sus servicios a la industria del cine y el teatro, según la lista de Honores de Año Nuevo difundida por el Gobierno británico. Asimismo, Tony Blair, quien fue primer ministro británico entre 1997 y 2007, recibió la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido, la Nobilísima Orden de la Jarretera, lo que ha provocado polémica en el país por el apoyo del mandatario a la invasión de Irak de 2003.

Congratulations to producers Michael G. Wilson and Barbara Broccoli who have been awarded CBEs (Commander of the Order of the British Empire) in the 2022 New Year’s Honours list while Daniel Craig has been awarded a CMG (Companion of the Order of St Michael and St George). pic.twitter.com/rCMznX7SvA

— James Bond (@007) December 31, 2021