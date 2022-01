Tampa Bay despide a Antonio Brown por arrojar su uniforme al terreno de juego

Estados Unidos, 2 de enero (EFE).- El receptor Antonio Brown ha dejado las filas de los de los Tampa Bay Buccaneers, anunció este domingo el entrenador Bruce Arians.

La decisión fue adoptada luego del partido de la decimoséptima semana en el que el receptor arrojó el uniforme al terreno de juego y abandonó el campo.

Tampa Bay, con un regisro de 12 victorias y 4 derrotas, ha conquistado la división Sur de la NFC tras derrotar este domingo por 28-24 a los New York Jets.

Cuando faltaban poco más de dos minutos en el tercer cuarto, y los Buccaneers perdían 24-10, Brown se quitó las hombreras junto con su jersey número 81 y los arrojó al suelo en la banca del equipo, luego se despojó de su playera negra, guantes blancos y los lanzó a la tribuna.

Con el torso desnudo el jugador se despidió del público con los brazos en alto y dando saltos sobre la zona de anotación de los Jets. Brown había discutido con su compañero, el receptor Mike Evans, una jugada antes.

Video of Antonio Brown leaving the field after taking off his jersey and shirt and throw it into the stands. pic.twitter.com/1hwNYei5Fq

— Field Yates (@FieldYates) January 2, 2022