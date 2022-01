El INAH se compromete a recontratar a trabajadores eventuales y niega recortes

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que su personal eventual, incluído el adscrito a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), sí será recontratado para 2022 y no habrá recortes, pero no están autorizadas nuevas contrataciones.

En redes sociales y medios de comunicación fue retomada una circular interna atribuida a la Secretaría Administrativa del INAH en la que se ordenaba no convocar a laborar “a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventual al 31 de diciembre de 2021” en sus unidades administrativas. Este sábado el INAH reconoció que difundió un escrito, pero aseguró que en él se señaló que para el ejercicio presupuestal 2022 no está autorizada la contratación de más personal que el que laboró el año pasado y que todas las recontrataciones deberán contar con la autorización previa de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos.

Este fin de semana usuarios de redes sociales, profesores y alumnos manifiestaronn su apoyo a Hilario Topete Lara, director de la ENAH, quien en un oficio dirigido al director del INAH, y que fue citado por medios nacionales, expuso su preocupación por no renovar el contrato de los trabajadores eventuales porque afectaría la operación de varias áreas de la escuela.

El director de la ENAH aseguró que podrían ser suspendidas actividades como la celebración de exámenes profesionales, el proceso de nuevos ingresos a licenciaturas, así como la preparación de cursos de capacitación a docentes.

Por su parte, la ENAH compartió el oficio que envió su director al INAH para manifestar su preocupación. “Hace constar su más profunda preocupación ante lo expuesto en el Oficio Circular 401.4C1-2021/2017 (…) pues de llevarse a cabo lo solicitado, la ENAH desatendería procesos”, detalló en el documento cuya primera parte fue borrada horas después de Twitter.

La comunidad de la ENAH respaldó la solicitud del director de asegurar la contratación de todo el personal eventual y en Twitter posicionó el hashtag #YodefiendoalaENAH.

Un profesor acaba de decir que les hicieron llegar un comunicado donde decía que no iban a cobrar todo el mes de enero. Y la neta me estresa mucho que los y las profesoras tengan que trabajar “Por amor a su profesión” DE AMOR NO SE VIVE. #YodefiendoalaENAH

