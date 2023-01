Yasmín Esquivel felicita a la nueva Ministra Presidenta; “Le deseo todo el éxito”

Previo a la votación, Esquivel Mossa reiteró ser la autora de la tesis de Licenciatura que presentó en la FES Aragón de la UNAM, y por la que fue acusada de un supuesto plagio que, defendió, ya aclararon las autoridades competentes.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– La Ministra Yasmín Esquivel Mossa felicitó a la nueva presidiaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, quien es la primera mujer en la historia en ser nombrada como Ministra Presidenta.

Después de una intensa votación, la Ministra Esquivel Mossa, quien enfrenta acusaciones por plagio de su tesis de titulación de Licenciatura, publicó un tuit en el que calificó el hecho como histórico.

“Día histórico, el pleno de la @SCJN eligió a la primera mujer, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para presidir la @SCJN”, se lee en la publicación de la abogada.

Esquivel aseguró que Norma Lucía Piña Hernández “hará una gran labor” al frente de la Corte.

“Le deseo todo el éxito por un México de Justicia para todas y todos. Felicidades Ministra Presidenta”, escribió.

PRIMERA MUJER EN SER MINISTRA PRESIDENTA DE LA SCJN

Norma Lucía Piña Hernández, una férrea defensora del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, fue nombrada esta tarde Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera de su historia, después de una intensa votación. En sus primeras palabras reconoció que fue una elección muy compleja.

La Ministra Piña se definió a favor del aborto en una discusión sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal de Coahuila que criminalizaban la interrupción del embarazo: “Cuando se trata de violación, permiten el aborto, en cambio, cuando es libre, no lo permiten. ¿A qué voy? Cuando tiene carácter de víctima no lo limitan, en cambio, cuando otorga consentimiento no le permiten abortar en ningún tiempo. Entonces, la norma lo que castiga es la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional”, dijo entonces.

Hoy ha ganado una defensora de los derechos de la mujer, una Ministra que ha denunciado además la violencia de género.

“Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este Tribunal pleno demostrando y demostrándonos que sí podemos”, dijo en su primer discurso como Ministra Presidenta.

Además, agradeció “a las que siempre han creído”. “Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están. Trabajaremos, nos esforzaremos todos los días, por una sociedad más justa, mas igualitaria, sin violencia contra las mujeres”, prometió.

MINISTRA ESQUIVEL SE DEFIENDE POR PLAGIO DE TESIS

Previo a la votación, Esquivel Mossa reiteró ser la autora de la tesis de licenciatura que se presentó en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por la que fue acusada de un supuesto plagio que, defendió, ya aclararon las autoridades competentes.

“Hoy, con plena tranquilidad, y no sólo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presente para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría”, insistió la Ministra ante el pleno de la Corte.

Minutos antes de la votación donde se elegió a Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN, misma en la que se mantuvo como candidata, la Ministra Esquivel acusó que los poderes fácticos manipularon la información y armaron una campaña en su contra para influir en el proceso.

“Aclarar los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas a las que han llegado algunos periodistas. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos, hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta SCJN”.

“Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia, independencia constitucional de la labor que realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución”, señaló al pedir el uso de la palabra al Ministro decano Luis María Aguilar Morales.

Al alcarar que se aportó elementos contundentes ante la UNAM y la Fiscalía General de Justicia para aclarar la acusasión de un supuesto plagio, manifestó que como ministros, deben ser abiertos a las críticas respecto a la función que realizan “como un desafío para explicar” su actuar.