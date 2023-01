MC: Del “matrimonio legislativo” con el PAN a la ruptura de su unión rumbo al 2024

La alianza entre los partidos del PRI, PAN y PRD, se quebrantó a los 21 meses, luego de la polémica que se desató por la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Diputada priista Yolanda de la Torre, “que prorroga hasta 2028 la militarización del país”. El alejamiento del PAN con el PRI generó que en ese periodo, Acción Nacional se acercó para conformar un bloque de contención con Movimiento Ciudadano, quien ha sostenido enfrentamientos con el PRI, dejado ver que uno de los principales motivos por el que se resisten integrarse a la Alianza Va por México es por los resultados electorales y por el partido que dirige Alejandro Moreno.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La Reforma constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país hasta el 2028 y de la Guardia Nacional fue el punto de quiebre que significó una fractura entre la alianza del PRI, PAN y PRD, pero también el que acercó al Partido Acción Nacional (PAN) con Movimiento Ciudadano para formar un bloque de contención legislativo que en su momento parecía dar señales de un resurgimiento de la alianza, — que tuvieron en 2018—, de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Sin embargo, la posibilidad de ir juntos nuevamente en materia electoral ha sido sepultada en reiteradas ocasiones por el partido naranja desde la pasada jornada electoral hasta la fecha.

“Estoy seguro de que allá afuera hay millones de mexicanos que están ansiosos de tener una opción que no sea la alianza del PRIAN ni de Morena. Y, simple y sencillamente, vamos a ganar porque, por mucho, somos mejores que ellos”, fueron las palabras que expuso Dante Delgado, Dirigente de Movimiento Ciudadano, durante en la Convención Nacional Democrática del MC en la que se aprobó no hacer alianzas y contender solos en los procesos electorales estatales de este 2023 en el Estado de México y Coahuila, así como en el federal de 2024.

El magnate Claudio X. González, creador de la Alianza Va por México, ya ha reconocido que el historial de desprestigio del PRI, PAN y PRD “puede dar asco” si se trata de vencer al partido Morena. Esas fueron las palabras del empresario el 9 de noviembre de 2021, cuando dijo que Va por México pretendía sumar también a los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM), para el 2024, pero que cuyos líderes “andan viendo qué les conviene”.

“No nos podemos fraccionar. La unidad es el valor a cuidar aquí por sobre cualquier otro valor. La única fórmula para poderle hacer una competencia verdadera al oficialismo y a sus pretensiones autoritarias es unidad: de los tres (partidos) que están unidos y tratando de sumar al cuarto, al quinto, al sexto, y luego la unidad de éstos con la sociedad que quiere el cambio. Unidad es la palabra operativa clave”, dijo en la charla que duró poco más de dos horas.

Una eventual alianza entre los partidos no suena descabellada pues el albiazul y el partido naranja ya saben lo que es ir juntos. En el año 2018 abanderaron al panista Ricardo Anaya, pero los resultados fueron funestos para ambos: Acción Nacional tuvo su peor resultado en 18 años y Movimiento Ciudadano obtuvo menos votos, en comparación al año 2012, cuando fue junto con Andrés Manuel López Obrador.

La posibilidad de volver a coaligarse estuvo presente y con coqueteos a lo largo del 2022.

Claudio X. González ha insistido en diversas ocasiones, pasando de la invitación abierta al reclamo y presión, en una alianza con Movimiento Ciudadano, motivado por los números electorales. Sin embargo, para Dante Delgado, líder de Morena, la alianza con PAN y PRD fue un error que tuvieron en el año 2018, al cual calificó como “un retroceso y un error que no volveremos a cometer”.

Y es que el partido naranja, fundado por Delgado Acosta en agosto de 1999 inicialmente con el nombre Convergencia por la Democracia, goza de una posición política estratégica que le dejó el resultado de la pasada elección federal de 2021, en la que obtuvieron un total de tres millones 430 mil 507 votos, y que el PAN quiere, pues es la forma en la que más se acercarían a derrotar a Morena en las siguientes contiendas electorales.

Por su parte, el Partido Acción Nacional no ha dejado de insistir, ni se ha resignado a aceptar la negativa de Movimiento Ciudadano, por lo que en múltiples ocasiones ha llamado a los naranjas a formar a una alianza.

En noviembre, por ejemplo, el Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, se reunió con el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC) para dialogar “sobre el futuro”.

El 7 de junio, luego de la debacle electoral de la alianza, el Senador Damián Zepeda Vidales pidió a su dirigencia analizar la conveniencia de seguir con el PRI.

“Deberíamos evaluar una suma que el eje sea PAN y Movimiento Ciudadano que creo podemos tener un planteamiento más de cambio, que genere esperanza y que sume fuerzas […] Yo no creo en esa alianza PAN-PRI, voy a seguir impulsando la idea de que son polos distintos”, dijo el expresidente nacional del PAN esa ocasión en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

En tanto que el Vicecoordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, reconoció, el pasado 6 de junio, dijo que Luis Donaldo Colosio Riojas puede abanderar una coalición como la que el PAN busca construir con los partidos de oposición.

Sin embargo, el coordinador de Movimiento Ciudadano ha descartado en numerosas ocasiones aliarse con Va por México porque ello significaría “ir al precipicio junto con la alianza”. Esas fueron las palabras que emitió el líder emecista el 8 de junio, luego de la jornada electoral federal donde Va por México, perdió frente a Morena cuatro gubernaturas de las seis que fueron en disputa. Se trata de los estados de Hidalgo y Oaxaca, que eran gobernados por el PRI; así como Quintana Roo y Tamaulipas, por el (PAN-PRD).

“Frente a quienes desean ver cómo un triunfo el que de seis gobiernos estatales que tenían han perdido cuatro y han logrado dos, pues de verdad les digo que siguen confundidos”, mencionó en referencia a Va por México.

Pero esas no son las únicas veces que Dante Delgado descarta la posibilidad de ir en coalición. Un ejemplo de fue en mayo del presente año negó que los supuestos diálogos o pláticas que realizaron con Claudio X González fuesen enfocados a acordar una coalición rumbo a la elección presidencial.

La experiencia de ir con el PAN y PRD no le ha traído buenos resultados a Movimiento Ciudadano, porque pasó de una votación de dos millones 128 mil 671 votos, en 2012 cuando fue con López Obrador como candidato presidencial del Movimiento Progresista— a un millón 010 mil 891 votos, en 2018, como aliado de la derecha. Incluso en el proceso intermedio de 2021 —en el que la votación suele ser menor— el partido naranja registró sus mejores números con tres millones 449 mil 982 votos y subió el porcentaje de representación de diputados federales del 4.41 por ciento en 2018 al 7.27 por ciento.

Además consolidó su presencia en el estado de Jalisco en donde ganó 48 presidencias municipales y 16 diputaciones locales y siete diputados federales; mientras que en Monterrey ganó la gubernatura en manos de Samuel García y hoy gobierna en diez municipios, de los cuales seis fueron ganados directamente en elección, entre ellos, la más importante en manos de Luis Donaldo Colosio: Monterrey. En tanto que los candidatos de los municipios de China, Melchor Ocampo, Los Ramones y Los Herreras, luego de asumir sus cargos renunciaron a sus respectivos partidos para sumarse a MC.

EL QUIEBRE CON PRIAN, ¿ACERCÓ AL PAN Y MC?

El mismo día en que Claudio X González expresaba que necesitaban a Movimiento Ciudadano si querían vencer a Morena, el 9 de noviembre de 2021, también aceptaba la fragilidad de la alianza pues dijo, en una conversación con usuarios de Twitter, que si cualquier de los partidos salía de la coalición, las probabilidades de que Morena refrendara el poder era altísimas.

El empresario también señaló que la iniciativa de Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento se discutía en el Congreso de la Unión,era “una cuña” para dividirlos.

“No nos podemos fraccionar. La unidad es el valor a cuidar aquí por sobre cualquier otro valor. La única fórmula para poderle hacer una competencia verdadera al oficialismo y a sus pretensiones autoritarias es unidad: de los tres (partidos) que están unidos y tratando de sumar al cuarto, al quinto, al sexto, y luego la unidad de éstos con la sociedad que quiere el cambio. Unidad es la palabra operativa clave”, dijo. La Reforma Eléctrica no los fraccionó. Pero la de la Guardía Nacional sí y principalmente la que extendía la presencia de las Fuerzas Armadas en el país.

La alianza entre los partidos del PRI, PAN y PRD, anunciada desde el año 2020, se quebrantó a los 21 meses. La tarde del 7 de septiembre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaban la suspensión temporal de la coalición legislativa y electoral que mantenían con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de la polémica que se desató por la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Diputada priista Yolanda de la Torre, “que prorroga hasta 2028 la militarización del país”.

“Ante dicha reforma constitucional que prolonga la militarización del país, el PAN y el PRD anuncian la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral, hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición Va por México que firmamos en el 2021 y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año”, informaron en un pronunciamiento conjunto.

Los partidos destacaron que ambas reformas eran completamente coincidentes con diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que hoy han levantado la voz frente a la peligrosa militarización que se está dando en nuestro país”.

Por su parte, Alejandro Moreno aseguraba que la alianza no estaba en pausa, sin embargo, que iba a respetar las decisiones de Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), y de Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes pausaron la coalición legislativa y electoral.

“Están las mesas de trabajo, seguiremos trabajando, seguiremos construyendo hacia adelante, creo en trabajar siempre en las coincidencias, hacer un lado las diferencias. En la política hay que ser profesionales y hay que ser claros, y primero está México, y hoy lo que demanda es una propuesta robusta, sólida para enfrentar hoy la gran decisión que será el 2023 en Coahuila y el Estado de México, y posteriormente en 2024”, señaló el dirigente del PRI.

Sin embargo, luego de la ruptura PRIAN, el Partido Acción Nacional se aglutinaba uno de sus principales objetivos políticos: Movimiento Ciudadano.

El 9 de septiembre, Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador del partido naranja en la Cámara de Senadores confirmaba que la oposición se ha aglutinado en el Congreso en un bloque frente a Morena.

“Hemos formado con las fuerzas de oposición un bloque de contención. Es decir, hoy sí tenemos una especie de táctica, un acuerdo parlamentario para frenar las iniciativas, las ocurrencias de corte constitucional que ha presentado el presidente de la República”, expresó el legislador en una entrevista realizada a Radio Fórmula.

Y es que en diversos episodios Movimiento Ciudadano ha parecido acercarse al PAN, incluso voces de ambos partidos no han visto con malos ojos una alianza naranja y azul, pero la presencia del PRI ha acabado con esta posibilidad.

Movimiento Ciudadano ya había dada dado claras señales que lo que no le gusta de la alianza de Va por México, era el PRI, pues la discusión de la Reforma Electoral enfrentó a ambos partidos, que se acusaron mutuamente de dividir a la oposición y facilitar el camino a Morena con sus votaciones en las diversas reformas discutidas en el Congreso.

Las tensiones entre ambos partidos se elevaron cuando surgió una declaración del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien el 3 de noviembre señaló que la Reforma Electoral se estaba negociando con el PRI.

Al día siguiente, el Diputado emecista Jorge Álvarez Maynez señaló en su cuenta de Twiiter que Bancada Naranja votaría contra de cualquier reforma que afecte al Instituto Nacional Electoral (INE), sin importar si se trataba de reforma del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) o una supuesta ‘contrapropuesta’ del PRI, que presuntamente había sido pactada con Gobernación.

Por su parte, la dirigencia nacional del tricolor, que encabezan el presidente Alejandro Moreno y la Secretaria General Carolina Viggiano, calificó de “hipócritas” a los integrantes de MC, en torno a su posición sobre la Reforma Electoral.

El Revolucionario Institucional rechazó mantener cualquier pacto con Morena sostuvo que ese instituto político jamás ha faltado a su palabra y votará en contra de la Reforma Electoral si pretende dañar al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue otro de los motivos por los que el tricolor y el partido naranja se enfrentaron en fechas recientes. El 7 de diciembre, Alejandro Moreno Cárdenas atacó durante la madrugada a Jorge Álvarez Máynez, Diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), después de que se aprobaron las reformas secundarias de la Ley Electoral.

Alejandro Moreno acusado al Diputado Álvarez Máynez de ser “un traidor a la oposición en México”.

“Buscas dividir y confundir a la coalición Va Por México para hacerle el juego sucio a Morena. ¡Eres una vergüenza para quienes algún día creyeron en tu partido, eres un lacayo mentiroso de la 4T!”, le dijo Moreno Cárdenas, quien se hace llamar a sí mismo “Alito”. Pero el legislador de MC no se quedó quieto: “Le agradezco su tweet, señor Alito. Como algún día escribió el gran Julio Scherer García: Usted me hace falta como punto de referencia: vive la vida que desprecio”, dijo.

En apariencia, el reclamo de Moreno era por la votación de la madrugada. Pero no. MC y PRI votaron de la misma manera: en contra. Era un reclamo porque Dante Delgado anunció, el lunes, que Movimiento Ciudadano no piensa unirse al PRI, al PAN y al PRD para ir juntos en las elecciones de 2023 y 2024. Todas las encuestas dicen que apenas juntos podrían acercarse a las preferencias por Morena. Pero Movimiento Ciudadano ha dicho suficientes veces que no piensa unirse a un proyecto que no ha ofrecido triunfos, sino todo lo contrario.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.