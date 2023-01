Twitter es demandado por adeudo de alquiler de su oficina central en San Francisco

Reportes de The New York Times señalan que la red social no ha pagado los alquileres de sus respectivas oficinas en distintas partes del mundo, incluyendo la sede central, ésta presentando un adeudo superior a los 130 mil dólares.

Los Ángeles, 2 de enero (LaOpinión).- Además de los problemas internos, ahora Twitter enfrenta una demanda por falta de pago de 136 mil 260 dólares en alquiler en su oficina de San Francisco, según documentos judiciales presentados el jueves en el Tribunal Estatal de San Francisco.

El propietario del edificio, Columbia Reit – 650 California LLC, alertó al gigante de las redes sociales que no pagaría el alquiler si no se recibía el pago antes del 21 de diciembre. Twitter actualmente ocupa el piso 30 del Edificio Hartford, un rascacielos ubicado en el borde del distrito financiero de San Francisco.

TWITTER FIRMÓ UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE AÑOS POR EL ESPACIO DE OFICINAS EN 2017

Desde que adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre, su nuevo propietario, Elon Musk, ha tomado medidas drásticas para reducir los costes de la empresa.

Supuestamente, la plataforma no ha pagado el alquiler de ninguna de sus oficinas globales en semanas, incluida su sede en San Francisco en el Centro Cívico de la ciudad, según informa The New York Times.

La empresa también está siendo demandada por Private Jet Services Group, LLC, que alega que Twitter se ha negado a pagar dos vuelos chárter en octubre, valorados en 197 mil 725 dólares. La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de New Hampshire el mes pasado.

Desde que Musk se hizo cargo de Twitter a principios de este año, ha implementado una serie de cambios además de medidas de reducción de costos, incluido el despido de la mitad de la fuerza laboral y el fin de la aplicación de las reglas de desinformación de COVID-19.

El mes pasado, anunció que dejaría el cargo de CEO cuando encontrara a alguien para reemplazarlo, una decisión que se tomó después de realizar una encuesta en Twitter.

