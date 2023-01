Rusia confirma que 63 de sus soldados murieron luego de ataque ucraniano en Donetsk

Éste fue el más reciente de una serie de implacables ataques de fin de año, incluido uno en el que murieron tres civiles en la víspera de Año Nuevo.

Por Felipe Dana

KIEV, Ucrania, 2 de enero (AP).— Unos 63 soldados rusos murieron luego de un ataque ucraniano contra una instalación en la región oriental de Donetsk, donde había personal militar estacionado, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Las fuerzas ucranianas lanzaron seis cohetes desde un sistema de lanzamiento HIMARS en dos de ellos fueron derribados, según un comunicado del Ministerio.

El ataque, en el que se utilizó un arma de precisión suministrada por Estados Unidos que ha demostrado ser fundamental para que las fuerzas ucranianas alcancen objetivos clave, supuso un nuevo revés para Rusia, que en los últimos meses se ha tambaleado ante la contraofensiva ucraniana.

El ejército ucraniano no ha confirmado directamente el ataque, pero lo ha reconocido tácitamente. La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó el domingo que unos 400 soldados rusos movilizados habían muerto en el edificio de una escuela de formación profesional en Makiivka y que unos 300 más habían resultado heridos. Esta afirmación no pudo ser verificada de forma independiente. El comunicado ruso decía que el ataque se produjo “en la zona de Makiivka” y no mencionaba la escuela de formación profesional.

On New Year at about 00:01, in Makeevka, Donetsk region there was a strike at the place of deployment of Russian unit, consisting mainly of mobilized.

There is no information on the exact number of losses, but even Russian sources say about "many hundreds of dead and wounded" pic.twitter.com/5qhepmpBQc — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 2, 2023

En tanto, Rusia desplegó múltiples drones en otro ataque nocturno contra Ucrania, informaron funcionarios el lunes, mientras el Kremlin señaló que no habría tregua en su estrategia de atacar infraestructura civil y de desgastar la resistencia ucraniana a su invasión.

Fue el más reciente de una serie de implacables ataques de fin de año, incluido uno en el que murieron tres civiles en la víspera de Año Nuevo.

El Alcalde de Kiev, Vitali Klitschko dijo el lunes que 40 drones “se dirigieron a Kiev” durante la noche. Todos fueron destruidos, de acuerdo con fuerzas de defensa aérea.

Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) December 31, 2022

Klitschko dijo que 22 drones fueron destruidos sobre Kiev, tres en las afueras y 15 en provincias vecinas.

Las instalaciones de infraestructura energética resultaron dañadas en el ataque y se registró una explosión en un distrito de la ciudad, señaló el Alcalde. De momento no estaba claro qué daños dejaron los drones u otras municiones. Un joven de 19 años fue hospitalizado, añadió Klitschko, y se realizaron apagones de emergencia en la capital.

En la región circundante de Kiev fueron alcanzados un “objeto de infraestructura crítica” y edificios residenciales, dijo el Gobernador Oleksiy Kuleba.

Rusia ha perpetrado ataques contra los suministros de electricidad y agua ucranianos casi semanalmente desde octubre.

Станом на 02.01.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 7 ворожих кораблів;

в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети; pic.twitter.com/tNXeV1i98s — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 2, 2023

El Presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha acusado a Rusia de “terrorismo energético” debido a que los ataques aéreos han dejado a muchas personas sin calefacción en medio de bajas temperaturas. Funcionarios ucranianos señalaron que Moscú está “convirtiendo en arma el invierno” en su intento de desmoralizar la resistencia ucraniana.

Ucrania está utilizando sofisticadas armas suministradas por países de Occidente para derribar los misiles y drones rusos, así como fuego de artillería en zonas ucranianas controladas por Rusia.

La invasión de Moscú iniciada el 24 de febrero ha salido mal, presionando al Presidente ruso Vladímir Putin debido a que sus fuerzas terrestres han tenido problemas para mantener el terreno y avanzar. En su discurso de Año Nuevo a la nación, Putin dijo que 2022 era “un año de decisiones difíciles y necesarias”.

Ещё Кадыров на пару с заплывшим Суровикиным собирался «воевать с НАТО». Это видео ему точно лучше не смотреть: https://t.co/7WHlbrMeuj pic.twitter.com/bEvBvxD3PH — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) December 29, 2022

Putin insiste en que no tuvo otra opción más que enviar soldados a Ucrania debido a que amenazaba la seguridad de Rusia, una afirmación que ha sido criticada por países de Occidente, que dicen que Moscú es plenamente responsable de la invasión.

Rusia celebra días festivos hasta el 8 de enero.

En tanto, drones, misiles y proyectiles de artillería lanzados por las fuerzas rusas también golpearon zonas de toda Ucrania.

We don't know for sure what new 2023 will bring us. I want to wish all of us one thing – victory. And that's the main thing. Glory to Ukraine!

Happy New Year!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦https://t.co/pLrrh1MN8A — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2022

Cinco personas resultaron heridas en el ataque del lunes por la mañana de una zona controlada por Ucrania en la región meridional de Jersón, según informó en Telegram su Gobernador ucraniano, Yaroslav Yanushevich.

Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Beryslav, dijo el funcionario, disparando contra un mercado local, probablemente desde un tanque. Tres de los heridos se encuentran en estado grave y están siendo evacuados a Jersón, dijo Yanushevich.

Siete drones fueron derribados sobre la región meridional de Mykolaiv, según el Gobernador Vitali Kim, y otros tres en la región sudoriental de Dnipropetrovsk, según el Gobernador Valentyn Reznichenko.

Russians shelled a children's hospital and houses in #Kherson: two children were seriously injured.

Over the past day, the region was attacked 40 times, – said the head of Kherson OVA Yaroslav Yanushevich. #RussiaIsATerroristState #UkraineRussianWar #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/BVe2YdvAIY — Feher_Junior (@Feher_Junior) January 1, 2023

En la región de Dnipropetrovsk también se destruyó un misil, según Reznichenko. Reznichenko afirmó que el objetivo eran las infraestructuras energéticas de la región.

El Mando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania informó el lunes de que 39 drones Shahed explosivos de fabricación iraní fueron derribados durante la noche, así como dos drones Orlan de fabricación rusa y un misil X-59.

“Nos mantenemos fuertes”, tuiteó el Ministerio de Defensa ucraniano.