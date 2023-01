Norma Lucía Piña, defensora de los derechos de la mujer, primera Presidenta de SCJN

El periodo de la flamante nueva presidenta de la Corte irá desde hoy hasta diciembre de 2026; más temprano, AMLO descartó tener injerencia en la votación y aseguró que reconocerían a quien fuera elegido o elegida, sin importar nombres.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– Norma Lucía Piña Hernández, una férrea defensora del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, fue nombrada esta tarde Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera de su historia, después de una intensa votación. En sus primeras palabras reconoció que fue una elección muy compleja.

La Ministra Piña se definió a favor del aborto en una discusión sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal de Coahuila que criminalizaban la interrupción del embarazo: “Cuando se trata de violación, permiten el aborto, en cambio, cuando es libre, no lo permiten. ¿A qué voy? Cuando tiene carácter de víctima no lo limitan, en cambio, cuando otorga consentimiento no le permiten abortar en ningún tiempo. Entonces, la norma lo que castiga es la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional”, dijo entonces.

Hoy ha ganado una defensora de los derechos de la mujer, una Ministra que ha denunciado además la violencia de género.

“Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este Tribunal pleno demostrando y demostrándonos que sí podemos”, dijo en su primer discurso como Ministra Presidenta.

Además, agradeció “a las que siempre han creído”. “Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están. Trabajaremos, nos esforzaremos todos los días, por una sociedad más justa, mas igualitaria, sin violencia contra las mujeres”, prometió.

“Me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica y moralmente a representarnos, a representar al Poder Judicial de la Federación, con convicción y entrega, con pasión y honestidad, como lo he tratado de hacer los últimos 34 años de mi vida al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y tanto quiero”, señaló.

“La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad: los represento a ustedes ministras y ministros de la SCJN, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal; al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres”, subrayó.

En una tercera ronda de votación este lunes al mediodía, luego de que los 11 ministros del pleno no alcanzaran consenso en las primeras dos votaciones, Piña Hernández se impuso por seis votos contra cinco al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En la segunda ronda, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien marcó el proceso debido a la acusación de supuesto plagio de su tesis de Licenciatura, quedó fuera en segunda ronda, luego de recibir dos y un voto en las primeras dos votaciones, respectivamente.

¿QUIÉN ES NORMA PIÑA?

Piña Hernández es profesora de Educación Primaria. Estudió en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros entre 1974 y 1978.

Además, es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se graduó en 1984. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Postgrado por la misma universidad y es Doctorante en la División de Estudios de Postgrado.

Su carrera en el Poder Judicial comenzó en 1988, cuando se convirtió en Secretaria Proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; en 1992 pasó a ser Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para 1998 fue Jueza por Oposición en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos.

En el año 2000, se convirtió en Jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y ese mismo año, en septiembre, pasó a ser Magistrada de Circuito por Oposición, para luego ser Magistrada ratificada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Antes de su llegada a la Suprema Corte en 2015, propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue Magistrada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

NO TENGO INJERENCIA, RESPETAREMOS DECISIÓN DE SCJN: AMLO

Más temprano este lunes, en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se metería con la decisión de la Corte y que tampoco tiene injerencia, pero respeta la decisión del pleno.

“No tengo injerencia, de ningún tipo, si yo fuese como piensan mis adversarios, quedaría quien el Presidente decidiera, pero no es así”, expresó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. “Hay que esperar lo que digan los ministros, e institucionalmente, ni modo que le vayamos a declarar la guerra al Poder Judicial, se reconocerá al que gane, será reconocido, somos autónomos y tiene que haber colaboración porque encima de todo está el pueblo de México”, indicó.

Previamente, había criticado al Poder Judicial y lamentó no haber podido reformarlo como buscaba al principio de su Gobierno. “Hay honrosas excepciones, pero el Poder Judicial está secuestrado como estaba el Poder Ejecutivo” durante los 36 años de gobiernos neoliberales, añadió. “Va a ser labor hacia adelante liberar el Poder Judicial, que jueces, magistrados, ministros, internalicen lo que es la justicia”.

Por último, López Obrador reiteró que “va a ser tarea de los que vengan reformar el Poder Judicial”. “Ya se cambió algo, pero faltan convicciones, faltan ideales, faltan principios”.