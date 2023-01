VIDEO: Zaldívar le dice adiós a la Presidencia de SCJN; avisa que no se va de TikTok

Con imágenes de su escritorio, la sala de juntas y la vista que tenía desde el balcón, Zaldívar dijo adiós a la presidencia de la SCJN.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Arturo Zaldívar, quien oficialmente hoy fue relevado de su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se despidió de las instalaciones de la institución que presidió por cuatro años, con la promesa de que continuarán viéndolo en su cuenta de TikTok.

En un tour por la oficina donde trabajó como Ministro Presidente desde el 2 de enero de 2019, Arturo Zaldívar publicó una serie de videos en TikTok con los que se despedía de sus funciones en la Corte.

“Les invito a conocer la oficina del Presidente de la Corte, acompáñenme”, compartió el ahora exministro de la SCJN en uno de los videos.

Ante la buena aceptación que ha tenido en la red social, donde sus seguidores le han pedido que no deje la presidencia de la Suprema Corte, Zaldívar aseguró que continuará tanto en la institución como en TikTok.

“Gracias por pedirme que no me vaya. Me voy de la presidencia de la Corte, pero no de la Corte y tampoco de TikTok. Nos seguiremos viendo”, mencionó el Ministro en un video musicalizado con la canción “No me voy” de OV7.

Arturo Zaldívar encontró la forma de generar una conexión con los jóvenes a través de su cuenta de TikTok, donde publica tanto videos explicativos de conceptos jurídicos como sus gustos por la música de Taylor Swift que le han ganado más de 425.5 mil seguidores.

El exministro presidente fue sustituido este lunes por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, una férrea defensora del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y quien fue nombrada esta tarde Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera de su historia, después de una intensa votación.