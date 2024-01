El Tribunal que calificará la presidencial 2024 tiene un problema: está comprometido

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– Con el inicio de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá en la Magistrada Mónica Soto Fregoso su quinta titular. El anterior, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, dejó la presidencia en medio de acusaciones, una de ellas la de permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna de esta institución, como alertó el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

La composición actual del Tribunal que vigilará las elecciones de este junio nació en 2016. Fue acordada por los senadores del PRI, PAN y PRD, como alertaron en su momento legisladores de oposición. El entonces Senador panista Roberto Gil Zuarth, mentor de Reyes Rodríguez y denunciado por usar su despacho Accuracy Legal como “mecanismo de extorsión y triangulación de recursos”, configuró a los cinco magistrados actuales. Ahora, el Senado inicia el año con el pendiente de renovar a los otros dos magistrados faltantes.

“Yo hice ese Tribunal, yo lo configuré, yo lo negocié con el Gobierno de (Enrique) Peña Nieto como Senador y con el hoy difunto Miguel Barbosa, coordinador del PRD. Hicimos ese Tribunal”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula el Secretario particular del Presidente Felipe Calderón.

Como presidente de la Comisión de Justicia, el Senador panista Roberto Gil operó para que –tras una reunión de varias horas– la mayoría del pleno votara a Reyes Rodríguez, quien trabajó para él por años, Felipe de la Mata, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Janine Otálora, quienes tomaron protesta el 20 de octubre de 2016.

Pocos días después, con ese mismo acuerdo partidista se aprobó la ampliación de su mandato hasta después de las elecciones de 2024. Pero recientemente, ante la falta de nombramiento de dos magistrados y conflictos dentro del Tribunal, hubo una rebelión interna e impusieron a Mónica Soto como su nueva presidenta.

Santiago Nieto, ahora precandidato de Morena al Senado por Querétaro, expuso a SinEmbargo las operaciones presuntamente ilícitas de Roberto Gil, de las cuales, dijo, hay constancia en las investigaciones que se llevaron a cabo desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que él en su momento denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.

Apenas él mismo fue víctima del hostigamiento de ese despacho Accuracy Legal, ataque que el queretaro atribuyó a sus intenciones políticas de llegar a la Cámara Alta.

Un documento de la UIF al que tuvo acceso este medio lo explica a detalle: por un lado, supuestas triangulaciones de recursos públicos a través de gobiernos estatales y, por el otro, la extorsión a familias millonarias mediante ordenes de aprehensión creadas.

El gobierno del morenovallismo y de Miguel Barbosa en Puebla, así como el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas contrataron al despacho Accuracy Legal para generar operaciones simuladas (con materiales inexistentes) y con ello lavar dinero, planteó Nieto.

Solo en el caso del exaspirante presidencial panista García Cabeza de Vaca, dijo, la Unidad de Inteligencia de Tamaulipas y la Contraloría estatal presentó 52 denuncias, “en donde están incorporados tanto Roberto Gil como Javier Lozano”.

Las dependencias detectaron, entre otras irregularidades, un contrato por adjudicación directa por 9 millones de pesos del Gobierno de Tamaulipas a Accuracy Legal para servicios de “representación legal”.

Pero no existe la descripción pormenorizada de los servicios, las características, condiciones, rangos, tipos o escenarios que requiere un contrato legal, es decir, se presume una operación simulada para triangular los recursos.

El otro giro del despacho Accuracy Legal “es la extorsión”, incluso contra su propia familia, aseguró Nieto. El propio Roberto Gil habría liderado el hostigamiento, daños en propiedad ajena y amenazas contra la familia Adams, de McAllen, Texas. ¿Su delito? Una de sus integrantes estuvo casada con el cuñado del panista.

La familia Jenkins pasó por lo mismo, de acuerdo con la indagatoria de la UIF. Le solicitaron 720 millones de dólares a cambio de que le quitaran las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de Puebla solicitó y obtuvo en 2021 en contra de seis integrantes de la familia por presunto lavado de dinero de la fundación Mary Street Jenkins.

“Esos 720 mdd era el dinero total de la fundación Mary Street Jenkins, que había servido de base para generar la Universidad de las Américas en Puebla. No solamente la familia Jenkins fue afectada por este caso, sino también el abogado Virgilio Rincón y su despacho, lo que motivó la salida de los recursos en perjuicio de la UAP y de la sociedad poblana”, comentó Nieto al respecto.

En Tamaulipas hubo casos parecidos, compartió Nieto, quien apoyó en la campaña electoral del ahora Gobernador Américo Villareal. Por ejemplo, el del empresario Gabriel Maldonado, cercano al ex mandatario priista Eugenio Hernández, a quien se le exigió ceder un terreno de 40 mil hectáreas a cambio de que le quitaran órdenes de aprehensión.

✅El abogado @SNietoCastillo desmintió que tenga participación alguna en las empresas acusadas de lavado de dinero e informó que se trata de denuncias con "fines políticos" que "no tienen… pic.twitter.com/6Egign1EG1

Y el más reciente: el caso de hostigamiento de Gil contra Santiago Nieto.

El diario Reforma y El País publicaron que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera es indagado por presunto lavado de dinero a través de una red de empresas que estableció con su cuñado, Sergio Humphrey, hermano de Carla Humphrey, Consejera electoral, esposa de Nieto y expareja de Gil Zuarth.

“Es información falsa, Sergio Humphrey es socio solamente de una de las 17 empresas, él no las constituyó, fueron constituidas por el despacho de Santiago Creel. Cuando se constituyó la primera empresa, el cuñado de Sergio Humphrey era Roberto Gil Zuarth y, cuando se constituye la última, en julio de 2019, no teníamos ningún contacto, no nos conocíamos”, aclaró Nieto.