Sismos de inicio de año en Japón dejan al menos 48 muertos; las réplicas persisten

Por Hiro Komae y Yuri Kageyama

WAJIMA, Japón, 2 de enero (AP).— Una serie de fuertes sismos sacudió el oeste de Japón, causando la muerte de por lo menos 48 personas, además de dañar miles de edificios, vehículos y embarcaciones, y las autoridades advirtieron el martes a los habitantes de algunas zonas que se mantuvieran alejados de sus hogares ante el riesgo de que se produjeran más terremotos de gran magnitud.

Las réplicas continuaban sacudiendo la prefectura de Ishikawa y zonas cercanas un día después de que un temblor de magnitud 7.6 sacudiera la zona ayer por la tarde.

Se confirmó la muerte de 48 personas en Ishikawa, de acuerdo con funcionarios. Otras 16 resultaron gravemente heridas, mientras que los daños a las viviendas fueron tan graves que no pudieron ser cuantificados de inmediato, añadieron.

Medios japoneses indicaron que decenas de miles de viviendas fueron destruidas. Yoshimasa Hayashi, portavoz gubernamental, dijo que 17 personas resultaron heridas de gravedad y dio una cifra de muertos ligeramente menor, al tiempo que dijo que estaba al tanto de la cifra proporcionada por la prefectura.

Los servicios de agua, electricidad y telefonía celular seguían inoperantes en algunas áreas. Las y los residentes expresaron tristeza por sus viviendas destruidas y el futuro incierto.

“No es sólo que sea un desastre. El muro se ha venido abajo, y es posible ver al cuarto contiguo. No creo que podamos seguir viviendo aquí”, dijo Miki Kobayashi, residente de Ishikawa, mientras recorría su casa.

More aftermath footage in Wajima, Ishikawa Prefecture, after the 7.6 Magnitude Earthquake that hit yesterday near Anamizu, Japan 🇯🇵 | 1 December 2023 | #Japan #JapanEarthquakepic.twitter.com/gU0doN1x2S

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) January 2, 2024