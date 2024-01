Al Arouri, líder político de la milicia palestina, es asesinado en ataque en Beirut

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) – Al menos tres personas han muerto este martes, entre ellos el “número dos” del brazo político de Hamas, Saleh al Arouri, tras un ataque con dron sobre una de las oficinas de la milicia palestina en Beirut, la capital de Líbano.

El ataque, que ha dejado también varios heridos, ha tenido lugar en una de las oficinas que Hamás dispone en Mushrifiyá, situado en los suburbios del sur de la capital libanesa, según ha informado la agencia de noticias libanesa NNA.

El partido milicia chií libanés Hezbolá ha confirmado a medios libaneses que Al Arouri está entre las víctimas mortales. Además de ser el “número dos” del brazo político de la milicia palestina era también uno de los comandantes de la rama militar, las Brigadas Al Qassam.

Hace ahora un mes, en declaraciones a la cadena de televisión Al Yazira, afirmó que el resto de prisioneros eran soldados o antiguos soldados y que no serían liberados hasta que Israel pusiera fin a los ataques sobre la Franja de Gaza.

LÍBANO: “ES UN CRIMEN ISRAELÍ”

El Primer Ministro de Líbano, Nayib Mikati, ha condenado el ataque con dron que se ha producido este martes en el sur de Beirut, la capital, y que ha matado al “número dos” de Hamas.

Mikati ha señalado que dicho ataque implica definitivamente a Líbano en un conflicto a pesar de sus esfuerzos para distanciarse de la campaña israelí sobre la Franja de Gaza. “Hacemos un llamamiento a los países involucrados para que presionen a Israel para que deje de atacar”, ha pedido.

