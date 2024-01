Jóvenes israelíes repudian la guerra en Gaza y aceptan su castigo: la prisión militar

París, 2 de enero (RFI).- Esta guerra de larga duración entre Israel y Hamás requiere la rotación de las tropas armadas, en particular de los reservistas israelíes. Sin embargo, algunos de los jóvenes llamados a alistarse se niegan a hacerlo.

Es el caso de Sofia Orr, una de las voces de los jóvenes israelíes que dicen basta al conflicto. Vive en Pardes Hanna-Karkur, al norte de Tel Aviv. Sofia tiene 18 años, edad suficiente para alistarse en el ejército. “En febrero, voy a negarme a servir en el ejército israelí e iré a la prisión militar por ello”, afirma la joven de 18 años a Sandrine Mallon y Willy Moreau, corresponsales especiales de France Info para RFI.

Sofia es una de las líderes del movimiento “Mesarvote”, un grupo antimilitarista que cuenta ya con decenas de miembros: “La mayoría de la gente en este país tiene ese espíritu militar, que apoya al ejército pase lo que pase, y eso incluye por supuesto a las personas cercanas. A veces me llaman traidora o judía llena de odio. Es realmente difícil”, confiesa.

🕊️טל שלנו בכלא, אז בנתיים תשמעו מה אמר בראיון ל@novaramedia כמה ימים לפני שנכנס💜

🕊️Tal is currently in prison, so for now listen to what he had to say in an interview to @AyoCaesar a few days before his incarceration💜 pic.twitter.com/wwWcXZHAJu

— Mesarvot מסרבות (@Mesarvot_) January 1, 2024