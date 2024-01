Sobrevivientes de Hamás en festival acusan al ejército de Israel de negligencia

MADRID, 2 Ene. (EuropaPress).- Un grupo de casi medio centenar de supervivientes de los ataques de Hamás contra el festival de música Supernova del pasado 7 de octubre ha presentado una demanda por valor de 200 millones de séquel (unos 50 millones de euros) contra el Ministerio de Defensa y las fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por negligencia.

La demanda ha sido presentada ante un tribunal de Tel Aviv en base a los informes posteriores de las propias autoridades de seguridad que confirmaron que disponían de informes sobre posibles amenazas contra el festival, cercano al kibutz Re’im, uno de los varios lugares en los que Hamás cometió los ataques.

“En vista del peligro esperado se habría salvado vidas y evitado lesiones físicas y mentales de cientos de asistentes a la fiesta, incluidos los demandantes. La negligencia y el grave descuido son increíbles”, se lee en la demanda, que también señala al Servicio de Seguridad -Shin Bet-, y a la Policía de Israel.

La demanda, que reclama 50 millones de euros en compensación por daños físicos, psicológicos, gastos médicos y pérdida de ingresos, recopila los relatos de los supervivientes, de cómo se cometieron algunos crímenes y cómo lograron escapar de los hombres armados de Hamás, durante más de las seis horas que duró aquello.

New video: Aftermath of the Supernova music festival in Israel, where Hamas gunmen killed 260 people pic.twitter.com/vRbWAYB9Mz

— BNO News (@BNONews) October 8, 2023