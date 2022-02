La palabra es el sistema circulatorio del tiempo

Para Jose Sionil, el novelista filipino cuya librería “Solidaridad” era el lugar donde convergían la amistad y la inteligencia de Manila.

(1924-2022)

I

No es redondo el recuerdo,

pero el tiempo lo hace que ruede;

inclina la balanza del ayer y el hoy

y hasta agrega el mañana

para respirar un poco mejor.

Hay muertes que no se van

porque la vida victoriosa persiste

en no aceptar su derrota.

No lo sabemos a ciencia cierta

pero el porvenir tiene la opción

de revertir la historia escrita,

y en un abrir y cerrar de ojos

irrumpir en la analogía pura

del sueño y la resurrección,

que se decantan

en la otredad que nos asiste.

II

Hay muertes que no superamos,

quedan abiertas

esas heridas de vida,

nos acompañan

como advertencia que sacude

a cualquier hora del día.

Son muertes que se llevan en el corazón

del querido amigo que se nos extravió.

No hay donde buscarlo,

perdido en la nada,

aquí resta el halo

de su estar entre nosotros.

Hay muertes que no se olvidan

las llevamos dentro

como se lleva la vida.

III

El tiempo es un viento interior

que no cesa;

es fuego

que una y otra vez se consume;

entre las cenizas perdura

y con el soplo

de un Girón de amuletos

el ave fénix aparece

en su mítico vuelo:

el instinto de eternidad,

la cifra suelta

sin suma ni resta;

la fórmula que no encaja,

el infinito que se desgaja

en segundos

entre risas,

bostezos y muecas,

hasta ser mudez

del recóndito anhelo

que cimienta templos.

IV

El tiempo se inmola en los pensamientos,

son esporas adheridas a la corteza

de una geografía que detenta

todos los caminos posibles.

La pulsión del tiempo es el movimiento;

el agua lo envuelve,

absorbe la luz

de su diagonal insistencia ;

es la concreción de lo etéreo,

su fertilidad,

la dimensión sensible de la tierra.

Tal vez, el no mirar ni dentro, ni fuera,

sea la mayor destreza:

convertirse en venas de ríos;

en ese temblor de las ondas

que augura un indómito devenir,

los rápidos que recomponen

los cauces de nuestra vida.

Tomás Calvillo Unna